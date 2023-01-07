Утром 7 января объявили воздушную тревогу только в Донецкой области. В промежуток времени, когда звучали сирены, ПВО удалось сбить вражеский беспилотник в небе над Каменским на Днепропетровщине.

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Как отметил городской голова Андрей Белоусов, в Каменском раздались взрывы. Известно, что эти силы ПВО сбили беспилотник оккупантов. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В то же время есть информация о незначительных повреждениях. На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, что в скором времени Украина получит системы ПВО Patriot. В сети уже размышляют над тем, какими будут задачи этих установок. Сразу же заметим, что их не будут использовать для сбивания иранских дронов.

Для чего будут использовать ПВО Patriot

По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, эти ЗРК точно не будут сбивать беспилотники. Их основная задача – борьба со стратегическими ракетами малой и средней дальности.

С их помощью будут противодействовать:

"Искандерам", которых в России осталось около 10% от запасов, имевшихся в начале полномасштабного вторжения;

Баллистическим ракетам Fateh-110 и Zolfaghar, которые Россия может получить от Ирана.

Напоминаем, что средств для сбивания баллистических ракет в Украине нет. Такие снаряды очень сложно перехватывать. А все потому, что они поднимаются в небо на высоту от 50 километров и практически вертикально падают вниз, совершая атаку.