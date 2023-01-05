Как отметили в Институте по изучению войны, россияне все больше надежд возлагают именно на дроны из Ирана. Ими оккупанты атакуют критическую инфраструктуру Украины.

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Сколько дронов уже использовали

В отчете ссылаются на представителя ГУР Вадима Скибицкого. Он 4 января отметил, что оккупанты с сентября 2022 года выпустили около 660 дронов "Шахид-136" и "Шахид-131". Как отмечают аналитики, в последнее время по критической инфраструктуре бьют в основном иранские "мопеды".

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему оккупантам удобнее использовать дроны. По его словам, они могут лучше избегать обнаружения на радарах. А связано это с тем, что летят беспилотники достаточно низко. Обычно их враг запускает по руслу Днепра, чтобы по реке добраться до Киева и начать атаку.

Игнат отметил, что ПВО удалось сбить 540 дронов. В то же время он отметил, что опасными дронами становятся и в моменте сбития. Ведь их боеголовки могут детонировать, когда падают на землю.

Дронами испытывают ПВО Украины

Скибицкий также отметил, что враг не просто так запускает целые стаи "Шахидов". По его словам, это делается для того, чтобы прорвать оборону неба над Украиной.

Так что 5 – 10 запущенных беспилотников не дают желаемого результата. Именно поэтому враг запускает их большими группами. Это при том, что Иран поставляет в Россию партии по 200 – 300 дронов за раз.

Когда дроны закончатся

Следует понимать, что Россия и Иран законтрактовали 1750 дронов. И, если в таком же темпе враг будет их использовать, то есть все шансы, что скоро закончатся и они. По подсчетам аналитиков с ISW, это может произойти до мая 2023 года.

Поэтому Россия, вероятно, будет стремиться заключить дальнейшие соглашения с Ираном по поставкам систем высокоточного оружия иранского производства, чтобы усилить свою кампанию против критически важной инфраструктуры Украины.

– отметили в ISW.

Отметим, что 1 января информационное агентство правительства Ирана заявило, что Москва и Тегеран работают над построением нового трансконтинентального торгового пути. С его помощью два государства-террориста будут обходить санкции, а также "иностранное вмешательство".

Добавим, что ранее высказывались предположения о возможной передаче не только дронов, но и баллистических ракет. Но Иран с последними не торопится. В том числе и потому, что опасается ужесточения санкций против себя.

Тем временем расследователям удалось установить имена четырех операторов дронов "Шахид". В этом материале мы рассказали, что такое "Соколиное охота" и как она связана с атаками дронами по территории Украины.