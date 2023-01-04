Как отметил во время телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, у врага изменилась тактика с осени 2022 года. Речь идет о целях, которые он теперь выбирает для атак.

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ПВО продолжают титанически сбивать ракеты

По словам Игната, в принципе в атаках врага ничего не изменилось. Он все еще коварен, опасен. И мы все еще призываем вас не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Это может спасти вам жизнь.

Появилось только одно ощутимое изменение. Теперь оккупанты атакуют критическую инфраструктуру, энергетический сектор как ракетами, так и дронами. Это наблюдается с сентября прошлого года.

Следует отметить, что наши ПВО совершенствуются и становятся все более эффективными. Уже удалось сбить почти 500 ракет и более 540 дронов, которыми атаковали энергетическую систему.

Игнат добавил, что и сегодня, и вчера наблюдалась высокая авиационная активность вдоль линии боевого столкновения. В небе работают экипажи тактической авиации: штурмовики, бомбардировщики, истребители. Все они занимаются поддержкой наземных войск оккупантов.

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