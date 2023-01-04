Как отметил во время телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, у врага изменилась тактика с осени 2022 года. Речь идет о целях, которые он теперь выбирает для атак.
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ПВО продолжают титанически сбивать ракеты
По словам Игната, в принципе в атаках врага ничего не изменилось. Он все еще коварен, опасен. И мы все еще призываем вас не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Это может спасти вам жизнь.
Появилось только одно ощутимое изменение. Теперь оккупанты атакуют критическую инфраструктуру, энергетический сектор как ракетами, так и дронами. Это наблюдается с сентября прошлого года.
Следует отметить, что наши ПВО совершенствуются и становятся все более эффективными. Уже удалось сбить почти 500 ракет и более 540 дронов, которыми атаковали энергетическую систему.
Игнат добавил, что и сегодня, и вчера наблюдалась высокая авиационная активность вдоль линии боевого столкновения. В небе работают экипажи тактической авиации: штурмовики, бомбардировщики, истребители. Все они занимаются поддержкой наземных войск оккупантов.
Россия может готовить атаку на Рождество
- Соответствующий тезис озвучила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что в настоящее время в акватории Черного моря отсутствуют ракетоносители врага. В то же время анализ ситуации свидетельствует о том, что следующий массированный удар может быть запланирован на 6 – 7 января, православное Рождество.
- В разведке отметили, что враг может использовать комбинированный вариант атаки. Если ему не хватит ракет для массированной атаки, то он добавит те же старые Х-22, а также С-300. Последними будут бить по прифронтовым районам. Также одновременно запустят еще и дроны-камикадзе.
- В то же время Вадим Скибицкий отметил, что у россиян могло остаться ракет на 2 – 3 массированных атаки. Это в расчете, что оккупанты будут выпускать по 80 ракет за раз. Не следует исключать, что их может быть больше.