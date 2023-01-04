Як зазначив під час телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, у ворога змінилася тактика з осені 2022 року. Мовиться про цілі, які він тепер обирає для атак.

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ППО продовжують титанічно збивати ракети

За словами Ігната, в принципі в атаках ворога нічого не змінилося. Він усе ще підступний, небезпечний. І ми все ще закликаємо вас не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Це може врятувати вам життя.

З'явилася лише одна відчутна зміна. Тепер окупанти атакують критичну інфраструктуру, енергетичний сектор як ракетами, так і дронами. Це спостерігається з вересня минулого року.

Слід зауважити, що наші ППО удосконалюються та стають дедалі ефективнішими. Уже вдалося збити майже 500 ракет та понад 540 дронів, якими атакували енергетичну систему.

Ігнат додав, що і сьогодні, і вчора спостерігалася висока авіаційна активність уздовж лінії бойового зіткнення. У небі працюють екіпажі тактичної авіації: штурмовики, бомбардувальники, винищувачі. Усі вони займаються підтримкою наземних військ окупантів.

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