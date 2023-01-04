Так, російські загарбники наприкінці грудня повернули ракетоносії у пункти базування для переспорядження. Про це 24 Каналу повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
Наразі в Чорному морі перебуває лише 3 кораблі країни-агресорки, проте серед них немає жодного ракетоносія. У ЗСУ припускають, що Росія забрала носіїв ракет, щоб підготувати атаку на Різдво.
Так, російські загарбники наприкінці грудня повернули ракетоносії у пункти базування для переспорядження. Про це 24 Каналу повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.