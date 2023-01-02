Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що в Чорному морі штормова ситуація. За її словами, море знову на нашому боці.

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Росія тримає у Чорному морі великий десантний корабель

Шторм змусив російські ракетоносії зайти у пункти базування. Гуменюк розповіла, що після атаки 29 грудня ворожі кораблі зайшли для поповнення запасів.

Разом з тим, вона прокоментувала інформацію речника Одеської ОВА Сергія Братчука. Він інформував, що в Чорному морі на бойовому чергуванні до 7 ворожих кораблів.

Гуменюк наголосила, що в Чорному морі немає ракетоносіїв. Судна, про які писав Братчук, – це представники іншого напрямку діяльності. Серед них один великий десантний корабель.

Речниця ОК "Південь" заявила, що таким чином Росія намагається показати свою присутність, а не висадити десант. Вона наголосила, що для висадки десанту не сприяє погода.

Російські кораблі в Чорному, Азовському та Середземному морях / Фото ВМС України

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