Про обстановку у морях доповіли у Військово-морських силах ЗСУ.
Важливо Ракета впала на території Білорусі: у Повітряних силах ЗСУ прокоментували інцидент
Яка ситуація у морях
За даними Військово-морських сил ЗСУ:
- в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 6 ворожих кораблів, з яких 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 0 ракет;
- в Азовському морі на бойовому чергуванні перебувають 2 ворожих кораблі;
- в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальний залп – 72 ракети.
Водночас за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 12 суден, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 10 суден, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
Зауважимо, що ще вчора, 28 грудня, у Чорному морі вирував сильний шторм. Саме він і змусив окупантів поховати свою кораблі у пункти базування. Однак це не завадило ворогу здійснити атаку на Україну 29 грудня.
Масована атака по Україні 29 грудня
- Російські окупанти 29 грудня вчергове атакували міста України, маючи на меті занурити звичайних людей у тотальну темряву.
- В Офісі Президента зазначили, що загарбники запустили 120 ракет під час цієї масованої атаки. Згодом у Генштабі ЗСУ уточнили, що ворог випустив 69 ракет, 54 з яких вдалося збити.
- У багатьох областях зникло світло, але наші комунальники роблять все можливе, аби якомога швидше відновити електропостачання.