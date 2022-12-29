Вірити режиму Лукашенка, як і режиму Путіна, не варто. Про це в ефірі 24 каналу заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Імовірне падіння ракети в Білорусі

Невдовзі відбудеться об'єктивний контроль ситуації та наслідків чергової російської атаки. Тож Повітряні сили обіцяють вже найближчим часом опублікувати інформацію щодо цього інциденту.

Зрештою, робота протиповітряної оборони така інтенсивна, зокрема була й сьогодні, що такі речі можливі. Виключати не можна. Ми знаємо приклади на території сусідніх держав – якісь уламки можуть потрапляти,

– зауважив Юрій Ігнат.

Він також наголосив, що всі ці інциденти – наслідок російської агресії та ракетних атак Росії.

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Можлива провокація від Росії

Коментуючи інформацію про те, що падіння ракети могло бути провокацією Росії, Ігнат акцентував, що білоруському диктатору слід ображатися лише на себе. Мовляв, саме він надав свої бази для Росії.

Вона вже фактично окупувала його республіку. Надав аеродроми для авіації, для розташування зенітних ракетних комплексів. Також "Іскандери" там розташовані,

– підкреслює речник Повітряних сил.

Крім того, територія Білорусі часто використовується для атак крилатими ракетами. Адже саме через Білорусь, як і через Молдову, літають крилаті ракети, які б'ють по Україні.

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