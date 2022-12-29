Верить режиму Лукашенко, как и режиму Путина, не стоит. Об этом в эфире 24 канала заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Вероятное падение ракеты в Беларуси

Вскоре состоится объективный контроль ситуации и последствий очередной атаки. Воздушные силы обещают уже в ближайшее время опубликовать информацию об этом инциденте.

В конце концов, работа противовоздушной обороны так интенсивна, в том числе и сегодня, что такие вещи возможны. Исключать нельзя. Мы знаем примеры на территории соседних государств – какие-то обломки могут падать,

– заметил Юрий Игнат.

Он также подчеркнул, что все эти инциденты – следствие российской агрессии и ракетных атак России.

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Возможна провокация от России

Комментируя информацию о том, что падение ракеты могло быть провокацией России, Игнат акцентировал, что белорусскому диктатору следует обижаться только на себя. Мол, именно он предоставил свои базы России.

Она уже фактически оккупировала его республику. Предоставил аэродромы для авиации, для расположения зенитных ракетных комплексов. Также "Искандеры" там расположены,

– подчеркивает пресс-секретарь Воздушных сил.

Кроме того, территория Беларуси часто используется для атак крылатыми ракетами. Ведь именно через Беларусь, как и через Молдову, летают крылатые ракеты, бьющие по Украине.

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