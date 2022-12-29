К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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Оккупанты попали в энергетическую инфраструктуру в Одесской области. На месте работают аварийные и спасательные бригады. Чтобы не создавать дополнительного напряжения на электросети, в Одессе остановили движение трамваев и троллейбусов.
Однако Сергей Братчук подчеркнул, что отключение света в регионе утром 29 декабря было введено превентивно еще до начала обстрелов.
Энергетики применили превентивные меры перед тем, как начались полеты ракет. По региону и городу экстренные отключения электроэнергии. Это совершенно правильно и этот сценарий вражеских атак был предусмотрен,
– подчеркнул спикер Одесской ОВА.
Также он рассказал о попадании обломков одной из ракет в жилой дом. Братчук отметил, что пострадавших нет.
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Кратко, что нужно знать об атаке россиян по Одесской области
- Утром 29 декабря российские террористы массированно атаковали Украину ракетами. Под обстрелом оказалась и Одесская область. Впрочем, наша ПВО отработала отлично.
- Глава ОВА Максим Марченко рассказал, что в целом над регионом удалось сбить 21 вражескую ракету.
- Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что обломки крылатой ракеты попали в жилой дом в селе Степное.