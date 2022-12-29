Детали сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
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Он отметил, что обломки крылатой ракеты попали в жилой дом. Последствия и информация о пострадавших в настоящее время уточняются.
Село Степное в Одесской области: карта
Впоследствии глава Одесской ОВА Максим Марченко отметил, что подразделения противовоздушной обороны сбили над Одесщиной 21 ракету.
Обломки одной из вражеских ракет попали в жилой дом, к счастью, пострадавших нет,
– сообщил Марченко.
В то же время он сказал, что, к сожалению, в результате попаданий повреждение энергетической инфраструктуры, поэтому по области происходят экстренные отключения электроэнергии. Все службы трудятся на местах.
Ракетная атака на Украину 29 декабря
- Российские оккупанты 29 декабря в очередной раз атаковали города Украины, имея целью погрузить обычных людей в тотальную тьму.
- В Офисе Президента отметили, что захватчики запустили 120 ракет во время этой массированной атаки. По словам Подоляка, россияне хотят полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины и прилагают для этого максимум усилий.
- Из-за массированной атаки в Украине экстренно выключили свет. К примеру, городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что сейчас 90% города – без света. Власти ожидают дополнительной информации от энергетиков.