Об этом рассказал глава Одесского ОВА Максим Марченко. Он отметил, что по состоянию на 10:00 в Одесской области силы ПВО сбили 21 вражескую ракету.

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Что известно о последствиях обстрела

По словам Марченко, обломки одной из вражеских ракет попали в жилой дом. К счастью, пострадавших нет.

К сожалению, в результате попаданий есть повреждение энергетической инфраструктуры, поэтому по области происходят экстренные отключения электроэнергии. Все службы на местах работают,

– Марченко.

Ранее заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что обломки крылатой ракеты попали в жилой дом в селе Степное, что в 40 километрах от Одессы.

Массированная атака по Украине 29 декабря

Российские оккупанты 29 декабря в очередной раз атаковали города Украины, с целью погрузить обычных людей в тотальную тьму. На ситуацию уже отреагировали в Офисе Президента. Там отметили, что захватчики запустили 120 ракет во время массированной атаки.

По словам Подоляка, россияне хотят полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины и прилагают для этого максимум усилий. Оккупанты выпустили ракеты по нескольким регионам Украины, в частности:

Киеву и области,

Львовщине,

Николаевщине,

Полтавщине,

Харьковской и других областях.

Из-за массированной атаки в Украине экстренно выключили свет. К примеру, городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что в настоящее время 90% города – без света. Власти ожидают дополнительную информацию от энергетиков.