На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Окупанти влучили в енергетичну інфраструктуру на Одещині. На місці працюють аварійні та рятувальні бригади. Аби не створювати додаткове напруження на електромережі, в Одесі зупинили рух трамваїв та тролейбусів.

Однак, Сергій Братчук наголосив, що відключення світла в регіоні вранці 29 грудня запровадили превентивно ще до початку обстрілів.

Енергетики застосували превентивні заходи перед тим, як почалися польоти ракет. По регіону й місту екстрені вимкнення електроенергії. Це абсолютно правильно і цей сценарій ворожих атак був передбачений,

– підкреслив речник Одеської ОВА.

Також він розповів про влучання уламків однієї з ракет у житловий будинок. Братчук зазначив, що наразі постраждалих немає.

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