Зранку 29 грудня вибухи пролунали у Києві. У Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що у столиці працює ППО.

До теми У Києві уламок збитої ракети пошкодив приватний будинок та автомобіль

3 людей постраждали від російських ракет

Згодом повідомили, що уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі.

Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.

За уточненою інформацією в Дарницькому районі троє постраждалих з різними ступенями важкості. Усім надана медична допомога. Потерпілих шпиталізовано.

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Віталій Кличко також підтвердив, двох людей врятували з пошкодженого приватного будинку. Медики надали їм допомогу на місці та госпіталізували.

Також на одній з центральних вулиць уламки ракети пошкодили автомобіль.

На цей час троє постраждалих у Києві. В тому числі – 14-річна дівчинка. Всіх госпіталізували,

– заявив Кличко.

За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 16 ракет.