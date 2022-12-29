Російські окупанти атакували Харків. Загарбники влучили в один з енергооб'єктів Харкова. Про це Кирило Тимошенко розповів в ефірі телемарафону.
Зверніть увагу Масована ракетна атака 29 грудня: що відбувалося у містах
У місті зупинилося метро.
Станом на 14:31 Ігор Терехов повідомив, що ворог знову атакує Харків. Під ударом опинився Індустріальний район.
Знову б'ють по Харкову. Наразі під ударом інфраструктура в Індустріальному районі. За руйнуваннями та постраждалими інформація уточнюється,
– заявив мер Харкова.
Захисники українського неба збили 54 ракети
За лічені дні до Нового року Росія здійснила чергову терористичну атаку. Країна-терористка випустила по Україні 69 ракет. На щастя, 54 з них збили захисники українського неба.
Ворог атакував Україну
- крилатими ракетами повітряного базування;
- крилатими ракетами морського базування;
- зенітними керованими ракетами до ЗРК С-300.