Російські окупанти атакували Харків. Загарбники влучили в один з енергооб'єктів Харкова. Про це Кирило Тимошенко розповів в ефірі телемарафону.

Зверніть увагу Масована ракетна атака 29 грудня: що відбувалося у містах

У місті зупинилося метро.

Станом на 14:31 Ігор Терехов повідомив, що ворог знову атакує Харків. Під ударом опинився Індустріальний район.

Знову б'ють по Харкову. Наразі під ударом інфраструктура в Індустріальному районі. За руйнуваннями та постраждалими інформація уточнюється,

– заявив мер Харкова.

Важливо! Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Залишалися там необхідно, аж доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Це правило рятує життя.

Захисники українського неба збили 54 ракети

За лічені дні до Нового року Росія здійснила чергову терористичну атаку. Країна-терористка випустила по Україні 69 ракет. На щастя, 54 з них збили захисники українського неба.

Ворог атакував Україну