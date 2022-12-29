Российские оккупанты атаковали Харьков. Захватчики попали в один из энергообъектов Харькова. Об этом Кирилл Тимошенко рассказал в эфире телемарафона.

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В городе остановилось метро.

По состоянию на 14.31 Игорь Терехов сообщил, что враг снова атакует Харьков. Под ударом оказался индустриальный район.

Снова бьют по Харькову. В настоящее время под ударом инфраструктура в Индустриальном районе. По разрушениям и пострадавшим информация уточняется,

– заявил мэр Харькова.

Защитники украинского неба сбили 54 ракеты

За считанные дни до Нового года Россия совершила очередную террористическую атаку. Страна-террористка выпустила по Украине 69 ракет. К счастью, 54 из них сбили защитники украинского неба.

Враг атаковал Украину: