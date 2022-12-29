29 декабря у села Горбаха Брестской области Беларуси упала ракета, предварительно от ЗРК С-300, сообщают местные телеграмм-каналы.
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В Беларуси упала ракета
"В местных пабликах VK появилась информация, что сегодня утром "недалеко от села Горбаха ПВО сбили ракету, по первой информации, пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Отмечают, что ракета была обнаружена в поле в Ивановском районе Брестской области. Вероятно, что это части ракеты от ЗРК С-300.