Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк, передає 24 канал.

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Через шторм, що посилюється, ворог максимально завів своє корабельне угруповання у пункти базування. Зараз на бойовому чергуванні перебуває лише 3 одиниці. Водночас серед них немає жодного ракетоносія.

Але зауважу, що це не привід розслаблятися, бо вони можуть повернутися. До того ж це не настільки критичних шторм, який не дозволить взагалі виходити в море і виконувати завдання,

– наголосила Гуменюк.

Водночас вона зазначила, що ракетоносії заряджені та готові за лічені години вийти у море і почати атаку. Раніше Гуменюк казала, що росіяни до чогось готуються. Ще 5 грудня, коли окупанти готувались до масованого ракетного удару, вони виводили у море ракетоносії, підіймали стратегічну і тактичну авіацію. Таким чином, нині спостерігається схожа ситуація.

"Але зараз вони маневрують. Пам'ятаємо про те, що повернути на бойове чергування той ракетоносій їм не складно, це кілька годин часу", – заявила Гуменюк.

Коли буде нова масована атака по Україні

Останні декілька днів українців попереджають, що ворог може вдатися до удару на новорічні свята. Однак "бавовна", що сталася днями на російському військовому аеродромі "Енгельс", зіпсувала плани окупантів.