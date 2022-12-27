Так, за неофіційною інформацією останній літак, який доставив ракети на "Енгельс", прибув на авіабазу ще в неділю, 25 грудня. Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.

Цікаво Вічного польоту: чому вибухи на аеродромах стратегічної авіації стали найбільшою ганьбою Росії

Коли окупанти можуть масовано обстріляти Україну

А згодом на військовий аеродром країни-агресорки почали підходити паливозаправники, щоб заправити бомбардувальники перед завданням. Утім, внаслідок вибухів росіянам довелося передислокувати частину літаків з "Енгельса" на іншу авіабазу.

Отже, "бавовна" зіпсувала плани російських загарбників щодо масованого ракетного обстрілу території нашої держави.

Росіяни намагатимуться завдати удару найближчими днями. Є прогнози, що це станеться ще до Нового року,

– припустив військовий оглядач.

На його думку, окупанти намагатимуться зіпсувати українцям свято. Тож найближчими днями варто очікувати чергового масованого ракетного удару ворога по території України.

Попович припустив, коли росіяни можуть масовано атакувати Україну: дивіться відео

Зауважимо, що "Енгельс" – це летовище стратегічної авіації російських повітряно-десантних сил і "бавовна" там трапляється вже не вперше. Попередні вибухи сталися на початку грудня.

Вибухи на "Енгельсі": що відомо