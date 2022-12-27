Так, по неофициальной информации последний самолет, который доставил ракеты на "Энгельс", прибыл на авиабазу еще в воскресенье, 25 декабря. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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Когда оккупанты могут массированно обстрелять Украину

А потом на военный аэродром страны-агрессора начали подходить топливозаправщики, чтобы заправить бомбардировщики перед заданием. Впрочем, в результате взрывов россиянам пришлось передислоцировать часть самолетов с "Энгельса" на другую авиабазу.

Итак, "хлопок" испортил планы российских захватчиков относительно массированного ракетного обстрела территории нашего государства.

Россияне будут пытаться нанести удар в ближайшие дни. Есть прогнозы, что это произойдет еще до Нового года,

– предположил военный обозреватель.

По его мнению, оккупанты будут пытаться испортить украинцам праздник. Поэтому в ближайшие дни следует ожидать очередного массированного ракетного удара врага по территории Украины.

Попович предположил, когда россияне могут массированно атаковать Украину: смотрите видео

Заметим, что "Энгельс" – это аэродром стратегической авиации российских воздушно-десантных сил и "хлопок" там случается уже не впервые. Предыдущие взрывы произошли в начале декабря.

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