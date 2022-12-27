Так, по неофициальной информации последний самолет, который доставил ракеты на "Энгельс", прибыл на авиабазу еще в воскресенье, 25 декабря. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.
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Когда оккупанты могут массированно обстрелять Украину
А потом на военный аэродром страны-агрессора начали подходить топливозаправщики, чтобы заправить бомбардировщики перед заданием. Впрочем, в результате взрывов россиянам пришлось передислоцировать часть самолетов с "Энгельса" на другую авиабазу.
Итак, "хлопок" испортил планы российских захватчиков относительно массированного ракетного обстрела территории нашего государства.
Россияне будут пытаться нанести удар в ближайшие дни. Есть прогнозы, что это произойдет еще до Нового года,
– предположил военный обозреватель.
По его мнению, оккупанты будут пытаться испортить украинцам праздник. Поэтому в ближайшие дни следует ожидать очередного массированного ракетного удара врага по территории Украины.
Попович предположил, когда россияне могут массированно атаковать Украину: смотрите видео
Заметим, что "Энгельс" – это аэродром стратегической авиации российских воздушно-десантных сил и "хлопок" там случается уже не впервые. Предыдущие взрывы произошли в начале декабря.
Взрывы на "Энгельсе": что известно
- В ночь на 26 декабря на российской военной авиабазе в городе Энгельс прозвучали взрывы. По информации российских пропагандистов, над аэродромом якобы сбили беспилотник. Кроме того, там произошел пожар. Площадь возгорания после взрыва составила около 120 квадратных метров.
- В результате "хлопка" известно о жертвах и пострадавших среди российских военных. В минобороны России отметили, что "обломки ракет" убили троих и ранили четырех военнослужащих.
- Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отметил, что несколько российских пабликов распространили информацию, что могли быть повреждены или уничтожены 5 самолетов страны-агрессора. Однако уже через несколько минут эти сообщения удалили.
- Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что после "хлопка" в Энгельсе самолеты стратегической авиации в России были рассредоточены. Он отметил, что на "Энгельсе" все же остается несколько самолетов, но часть из них передислоцированы на другие аэродромы.