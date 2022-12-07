Насколько серьезны повреждения российских самолетов, пока неизвестно. Как показывает практика, в подобных случаях агрессоры стараются максимально скрыть свои потери.

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Кремлевское командование никогда не желает признавать свои провалы. Тем более, если они настолько серьезны и унизительны для "второй армии мира".

Сначала, как всегда, все отрицали

Как только в сети появилась информация о взрывах в "Энгельсе" и "Дягилевом", где базируются самолеты стратегической авиации, представители российских властей сразу же традиционно для себя заявили о том, что в результате "хлопка" ничего не произошло.

Впоследствии, когда все уже окончательно поняли, что подконтрольные Кремлю местные политики в очередной раз соврали, в России начали рассказывать о том, что под Рязанью взорвался топливозаправщик, однако вообще молчали о том, что произошло в Энгельсе.

В то же время обычные "Ваньки" устроили невероятный вой на болотах. Мол, что же это такое происходит, через пол страны что-то прилетело, а ПВО все проспало, так и по Кремлю когда-нибудь бабахнет.

Лишь через несколько часов после инцидента российские политики и представители минобороны смогли заставить себя признать, что в "Дягилеве" погибли три человека, а два самолета "получили незначительные повреждения обшивки". О самой главной базе стратегической авиации в Москве все же решили не упоминать.

Более того, чтобы погасить нереальный поток критики и домыслов, в российских сообществах в телеграме даже допустили контролируемый слив фотографий с поврежденными под Рязанью самолетами. При этом на этих картинках было не скрыть, насколько у стратегического бомбардировщика Ту-22М3 произошло "отрицательное строительство" хвостовой части и двигателей.

Аэродром "Энгельс" после взрывов / Фото Maxar Technologies:

И хотя эксперты сразу же рассказали россиянам о том, что не увидели на фото "ничего серьезного", даже сфотографированные повреждения для страны-агрессора являются проблемой.

Ибо, во-первых, речь идет о по меньшей мере временной потере борта.

Во-вторых, Ту-22М3 – самолеты, которые Россия давно не способна производить. Потому смогут ли по требованию Путина заменить часть планера, неизвестно.

Кроме того, нужно понимать, что россиянам и всему миру разрешили увидеть фотографии поврежденного борта.

И совершенно точно военно-политическое командование не продемонстрировало всю картину. Поэтому остается лишь догадываться, сколько реально самолетов было так или иначе выведено из строя в "Дягилеве". О масштабах разрушений на аэродроме "Энгельс" вообще ничего неизвестно кроме того, что во время ракетных обстрелов Украины в воздухе было на 8 самолетов меньше, чем россияне планировали.

Тот факт, что официальные версии российских военных и чиновников были неполными и противоречили друг другу, наверняка уже никого не удивит. Однако даже ярые "Ваньки" начали о чем-то догадываться. Мол, вы только что говорили о том, что ничего не произошло, а тут оказалось, что нас снова унизили. Впоследствии в минобороны России вообще официально обвинили по всему Украину и заявили, что наши защитники атаковали аэродромы советскими БПЛА "Стриж". Только вот эти изделия являются, мягко говоря, устаревшими оперативно-тактическими беспилотниками разведки. Да и самим фактом обвинения официального Киева в атаках на аэродромы стратегической авиации россияне просто признали свое невероятное поражение.

Заметим, что из-за "хлопка" граждане вражеского государства взорвались настоящим возмущением в соцсетях, в частности, начали придумывать чушь о "невидимых беспилотниках" и обвинять Кремль в происходящем. Говорят, "российские ПВО взяли выходной". Больше о реакции россиян читайте по ссылке.

По российской официальной версии, советские беспилотники беспрепятственно пролетели от 600 до 800 километров через эшелонированную систему ПВО, "аналоговые" средства радиоэлектронной борьбы и все истребители, которые должны круглосуточно находиться на дежурстве и обеспечивать охрану объекта. При этом якобы поразили эти БПЛА не просто какой-то склад с топливом, а самый главный аэродром России.

А что было бы, будь под крылом этих "стратегов" ракеты с ядерным зарядом? Прощай, Саратово?

Мир должен лишить Россию ядерного оружия

Наиболее интересно в этой ситуации даже не то, что распиаренные российские средства защиты оказались пшиком. А то, что Россия фактически на весь мир признала, что фактически "любой" с помощью устаревших и переработанных беспилотников может нанести ей удар даже по наиболее важным объектам.

Тем временем "Все под контролем": после "хлопка" на аэродроме в Энгельсе таинственно исчезли российские самолеты

Если у Кремля снаряды детонируют "от эффекта линзы", флагман Черноморского флота тонет из-за курения на борту, на стратегических аэродромах в Крыму случаются диверсии, а самолеты с ядерной триады подбиваются БПЛА, как еще можно охарактеризовать российскую расхлябанность? А если завтра условные представители "Талибана" решат захватить контроль над межконтинентальной баллистической ракетой "Сатана"? Вот просто зайдут на место ее базирования с ключами-картами и координатами для запуска, а потом окажется, что россияне забыли поставить объект под охрану.

"Хлопок" на российских аэродромах – явление, которое в последнее время становится вполне привычным. Утром 6 декабря в Курске загорелся нефтенакопитель, лихорадило и Брянск. Как и в случае с "Энгельсом" и "Дягилевым", в России заявили об "атаке украинских беспилотников". Что известно о "зажигательных" утренниках в Брянске и Курске – рассказываем дальше.

Дипломатам многих стран мира следовало бы задать вопрос о разоружении России даже не потому, что бункерный дедуля сошел с ума, а потому, что государство-агрессор не может адекватно следить за безопасностью своей ядерной палки. Это действительно серьезно, ведь после столь унизительных ударов по главным аэродромам возникает огромный вопрос, а как тогда россияне защитили другие объекты? И насколько Москва способна гарантировать, что какой-то условный "чмобик" не устроит катастрофу всему миру.