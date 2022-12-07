Насколько серьезны повреждения российских самолетов, пока неизвестно. Как показывает практика, в подобных случаях агрессоры стараются максимально скрыть свои потери.
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Кремлевское командование никогда не желает признавать свои провалы. Тем более, если они настолько серьезны и унизительны для "второй армии мира".
Сначала, как всегда, все отрицали
Как только в сети появилась информация о взрывах в "Энгельсе" и "Дягилевом", где базируются самолеты стратегической авиации, представители российских властей сразу же традиционно для себя заявили о том, что в результате "хлопка" ничего не произошло.
Впоследствии, когда все уже окончательно поняли, что подконтрольные Кремлю местные политики в очередной раз соврали, в России начали рассказывать о том, что под Рязанью взорвался топливозаправщик, однако вообще молчали о том, что произошло в Энгельсе.
В то же время обычные "Ваньки" устроили невероятный вой на болотах. Мол, что же это такое происходит, через пол страны что-то прилетело, а ПВО все проспало, так и по Кремлю когда-нибудь бабахнет.
Лишь через несколько часов после инцидента российские политики и представители минобороны смогли заставить себя признать, что в "Дягилеве" погибли три человека, а два самолета "получили незначительные повреждения обшивки". О самой главной базе стратегической авиации в Москве все же решили не упоминать.
Более того, чтобы погасить нереальный поток критики и домыслов, в российских сообществах в телеграме даже допустили контролируемый слив фотографий с поврежденными под Рязанью самолетами. При этом на этих картинках было не скрыть, насколько у стратегического бомбардировщика Ту-22М3 произошло "отрицательное строительство" хвостовой части и двигателей.
Аэродром "Энгельс" после взрывов / Фото Maxar Technologies:
И хотя эксперты сразу же рассказали россиянам о том, что не увидели на фото "ничего серьезного", даже сфотографированные повреждения для страны-агрессора являются проблемой.
- Ибо, во-первых, речь идет о по меньшей мере временной потере борта.
- Во-вторых, Ту-22М3 – самолеты, которые Россия давно не способна производить. Потому смогут ли по требованию Путина заменить часть планера, неизвестно.
Кроме того, нужно понимать, что россиянам и всему миру разрешили увидеть фотографии поврежденного борта.
И совершенно точно военно-политическое командование не продемонстрировало всю картину. Поэтому остается лишь догадываться, сколько реально самолетов было так или иначе выведено из строя в "Дягилеве". О масштабах разрушений на аэродроме "Энгельс" вообще ничего неизвестно кроме того, что во время ракетных обстрелов Украины в воздухе было на 8 самолетов меньше, чем россияне планировали.
Тот факт, что официальные версии российских военных и чиновников были неполными и противоречили друг другу, наверняка уже никого не удивит. Однако даже ярые "Ваньки" начали о чем-то догадываться. Мол, вы только что говорили о том, что ничего не произошло, а тут оказалось, что нас снова унизили. Впоследствии в минобороны России вообще официально обвинили по всему Украину и заявили, что наши защитники атаковали аэродромы советскими БПЛА "Стриж". Только вот эти изделия являются, мягко говоря, устаревшими оперативно-тактическими беспилотниками разведки. Да и самим фактом обвинения официального Киева в атаках на аэродромы стратегической авиации россияне просто признали свое невероятное поражение.
По российской официальной версии, советские беспилотники беспрепятственно пролетели от 600 до 800 километров через эшелонированную систему ПВО, "аналоговые" средства радиоэлектронной борьбы и все истребители, которые должны круглосуточно находиться на дежурстве и обеспечивать охрану объекта. При этом якобы поразили эти БПЛА не просто какой-то склад с топливом, а самый главный аэродром России.
А что было бы, будь под крылом этих "стратегов" ракеты с ядерным зарядом? Прощай, Саратово?
Мир должен лишить Россию ядерного оружия
Наиболее интересно в этой ситуации даже не то, что распиаренные российские средства защиты оказались пшиком. А то, что Россия фактически на весь мир признала, что фактически "любой" с помощью устаревших и переработанных беспилотников может нанести ей удар даже по наиболее важным объектам.
Тем временем "Все под контролем": после "хлопка" на аэродроме в Энгельсе таинственно исчезли российские самолеты
Если у Кремля снаряды детонируют "от эффекта линзы", флагман Черноморского флота тонет из-за курения на борту, на стратегических аэродромах в Крыму случаются диверсии, а самолеты с ядерной триады подбиваются БПЛА, как еще можно охарактеризовать российскую расхлябанность? А если завтра условные представители "Талибана" решат захватить контроль над межконтинентальной баллистической ракетой "Сатана"? Вот просто зайдут на место ее базирования с ключами-картами и координатами для запуска, а потом окажется, что россияне забыли поставить объект под охрану.
Дипломатам многих стран мира следовало бы задать вопрос о разоружении России даже не потому, что бункерный дедуля сошел с ума, а потому, что государство-агрессор не может адекватно следить за безопасностью своей ядерной палки. Это действительно серьезно, ведь после столь унизительных ударов по главным аэродромам возникает огромный вопрос, а как тогда россияне защитили другие объекты? И насколько Москва способна гарантировать, что какой-то условный "чмобик" не устроит катастрофу всему миру.