Заметим, что Россию лихорадит уже второй день подряд. Накануне о взрывах сообщали на аэродромах "Энгельс-2" и "Дягилеве". На этот раз "Бавовнятко" посетило Курск, а также Брянск.

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Что известно о взрывах в Курске

Начнем с того, что горожане услышали звуки взрывов, а затем увидели мощный пожар. Он вспыхнул на Курском аэродроме "Курск-Восточный". Огонь был столь сильным, что виднелся из любого уголка города.

Огонь мощный, поэтому он был виден с разных концов города: смотрите видео

Как отметили местные власти, произошла якобы атака дронов. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, на объекте вспыхнул нефтенакопитель. Позже поступила информация, что огонь охватил два резервуара.

Глава области отчитался, что никто не пострадал. В то же время он отметил, что на место происшествия отправили спецслужбы. Они работали над тем, чтобы ликвидировать пламя. Заметим, что пламя вспыхнуло очень сильное. Так как горят нефтепродукты, то в небо также поднялся густой столб черного дыма.

Это любопытно! После взрывов в Курской области раздалась воздушная тревога. Надеемся, что россияне будут слышать ее все чаще.

После взрывов на аэродроме раздалась воздушная тревога: смотрите видео

Поскольку местные пожарные справиться с огнем не смогли, им отправили подкрепление. По состоянию на 09:40 к ликвидации пожара привлекли Московскую железную дорогу. Она отправила в Курск три пожарных поезда, каждый из которых имел по две цистерны со 120 тоннами воды. Кроме того, на оснащении было более 5 тонн пенообразователя.

Аэродром давно уже не гражданский

Заметим, что на 6 декабря этот аэродром на протяжении более 9 месяцев не выполняет свою гражданскую миссию. С начала полномасштабного вторжения он превратился в военный аэродром. Это также подтверждается в местных телеграм-каналах.

Аэродром расположен в 7 километрах от самого Курска и в 100 от границы с Украиной. Известно, что он способен принимать самолеты Ил-76, Ту-154, Airbus A320, а также более легкие воздушные суда. Также его взлетную полосу могут использовать вертолеты всех типов. Здесь мы показывали на карте, где расположен аэродром "Курск-Восточный".

Крайне интересно, что взрыв могли вызвать и не беспилотники. По крайней мере, о характерных звуках их полета местные жители не сообщали.

Что известно о "хлопке" в Брянске

В ночь на 6 декабря "хлопок" подвезли и к Брянской области. По данным росСМИ, дронами якобы атаковали комбинат "Слава". Как уверяют пропагандисты, беспилотники упали в считанные метры от резервуаров, в которых хранится топливо.

В Брянске горит комбинат "Слава" с топливом: смотрите видео

Они также уверяют, что на момент попадания 5-тонные резервуары были пустыми. Вспыхнул не слишком сильный пожар. Если же посмотреть на видео, то складывается совсем другое впечатление.

Самое интересное, что комбинат "Слава" – не какой-то там очередной склад. Он входит в состав росзерерва. Последний – младшая сестра министерства обороны России. Его создали для обеспечения государственного материального резерва.

По имеющимся данным, на территории этого комбината – 48 резервуаров вместимостью 5 и 2 тысяч кубических метров. Сколько там хранится топлива – неизвестно, ведь соответствующие данные относятся к государственной тайне.

Что касается взрывов на "Энгельс-2" и в "Дягилевом", то у них тоже были свои результаты. В первом случае удалось повредить несколько стратегических бомбардировщиков. А вот во втором – взорвался бензовоз. Известно также о жертвах и пострадавших в результате этого.