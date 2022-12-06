Довольно неспокойным для россиян стало 6 декабря. Перед тем мы рассказывали о пожаре на Курском аэродроме, вспыхнувшем утром. Теперь же стало известно о "хлопке" в Брянске.

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Оккупанты могли остаться без топлива

Как сообщают пропагандистские СМИ, в ночь на 6 декабря произошла очередная атака беспилотников. Будто бы двумя дронами атаковали комбинат "Слава". В России убеждены, что цель удара – резервуары, в которых хранится дизельное топливо.

Оккупанты убеждают, что дроны упали и взорвались в каких-то 5 метрах от резервуаров с дизтопливом. Поскольку 5-тонные емкости были пустыми, то не было сильного пожара. Но видео, распространенные в сети, свидетельствуют об обратном.

Что такое комбинат "Слава"

В реестрах указано, что это федеральное государственное казенное предприятие комбинат "Слава", принадлежащее к росрезерву. Расположено оно в Брянской области, Суражском районе, селе Кулаги.

По имеющейся информации там хранится стратегический государственный резерв топлива министерства обороны России. Контролирует его главное управление МЧС России в Брянской области.

Заметим, что росрезерв занимается формированием, хранением и обслуживанием запасов так называемого государственного материального резерва. Если простыми словами, то говорится о запасах, которые накапливают на случай войны или чрезвычайной ситуации.

Сам росрезерв, так сказать, – младшая сестра министерства обороны страны. Но еще более загадочная. Ведь в открытом доступе вы не найдете информации о том, что и сколько уже удалось накопить. Соответствующие данные относятся к государственной тайне.

Известно, что на территории комбината расположены 48 резервуаров вместимостью 5 и 2 тысяч кубических метров. Накануне по нему уже совершали атаку. Тогда удалось уничтожить 3 хранилища, в которых содержалось 15 тысяч тонн авиационного керосина.

Как отмечает Антон Геращенко, этой ночью удалось лишить врага еще 10 – 15 тысяч тонн топлива, которое должна была использовать российская армия. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные, которые распространяются местными телеграм-каналами.

То, что там хранят топливо для военных, доказывают данные о взрывах, которые прогремели еще в конце апреля. Тогда россияне также сообщали об атаке дронами. Во время инцидента воинскую часть 55443 удалось лишить резервуаров с 2 и 5 тысячами тонн дизтоплива.

Напомним, что взрывы на территории комбината раздавались также 30 ноября. Тогда роспропаганда также рассказывала о якобы атаке дронами.

Что известно о взрывах в Брянске 6 декабря