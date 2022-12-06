Российские военные продолжают использовать свои аэродромы для атак по Украине. Впоследствии, странным образом, там раздаются взрывы. Например, в "Энгельсе" и "Дягилеве". На этот раз 24 канал расскажет, где расположен аэродром в Курске, на котором разгорелся масштабный пожар.

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Где расположен аэродром в Курске

Начнем с того, где произошел "хлопок", а потом напомним о его последствиях. Итак, взрывы прогремели на аэродроме "Курск-Восточный". Он расположен в 7 километрах от центра города.

Что касается расстояния между аэродромом и Украиной, то она составляет каких-то скромных 100 километров по воздуху или 128 – автомобильным путем.

Где расположен аэродром в Курске: смотрите на карте

Важный момент! Этот аэродром вот уже более 9 месяцев не гражданский. Как отмечают в местных телеграм-каналах, он сменил свое назначение. С самого начала полномасштабного вторжения гражданские борта он не принимает, а только военные.

Что касается возможностей аэродрома, то он рассчитан на прием самолетов Ил-76, Ту-154, а также более легких воздушных судов. Кроме того, его могут использовать как посадочную площадку все типы вертолетов.

Что произошло на аэродроме в Курске

Россияне продолжают жаловаться на якобы атаку дронов. Как убеждает губернатор Курской области Роман Старовойт, именно беспилотник ударил по аэродрому.

Что бы там ни произошло, сначала раздался взрыв, а затем вспыхнул пожар. Огонь охватил нефтенакопитель. Вскоре поступила информация о том, что горят сразу два резервуара с топливом. Заметим, что пламя настолько мощное, что его видели жители города со всех его уголков.

На аэродроме уже работают пожарные. Они в течение нескольких часов пытаются обуздать пламя. По состоянию на 09:40 туда даже отправили три пожарных поезда Московской железной дороги. Каждый из них оснащен двумя цистернами по 120 тонн воды. Также для ликвидации огня подвезли более 5 тонн пенообразователя.

Интересное наблюдение. Местные жители не сообщали о характерном для беспилотников гуле. Поэтому неизвестно, что именно стало причиной взрыва. Не исключено, что россияне продолжают курить там, где это делать запрещено.

Накануне 5 декабря взрывы прогремели еще на двух аэродромах России – "Энгельс-2" и "Дягилево". По имеющейся информации, на первом повреждения получили несколько бортов стратегической авиации врага. А вот на втором взорвался бензовоз. Известно о жертвах и раненых.