Беспилотники якобы атаковали комбинат "Слава". Об этом пишут российские пропагандисты, информирует 24 канал.
Кстати "Хлопок" на аэродроме в Курске: в регионе продлили высокий уровень террористической опасности
"Налет дронов" в Брянской области
В России утверждают, что в Брянской области беспилотники атаковали комбинат "Слава". Они якобы упали в нескольких метрах от резервуаров с топливом.
Так называемый "налет дронов" на комбинат, расположенный в 80 километрах от границы России и Украины, произошел сегодня ночью, 6 декабря.
На территорию комбината залетели примерно два беспилотника – они упали и взорвались в трех метрах от резервуаров с дизельным топливом. В этот момент пятитонные резервуары были пусты и серьезного пожара удалось избежать,
– говорят росСМИ.
Но, как мы уже знаем, пропагандисты могут как всегда врать, поскольку Украина не бьет по жителям и инфраструктуре России. Поэтому возможно и такое, что захватчики атаковали сами себя, чтобы обвинить в этом ВСУ.
Взрывы в России: последние новости
- 6 декабря на аэродроме в Курске прогремел взрыв, а затем там объявили воздушную тревогу.
- В сети показали видео масштабного пожара на аэродроме. Местные власти сообщили, что на объекте вспыхнул нефтенакопитель. Позже стало известно о сразу двух резервуарах.
- Из-за этого в области продлили высокий уровень террористической опасности.
- 5 декабря на аэродром "Энгельс" прилетел какой-то беспилотник и повредил 2 ТУ-95. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мощный взрыв и, как следствие, пожар.
- Кроме того, в этот день неспокойно было и на военном аэродроме недалеко от Рязани.
- Кстати, в Суражском районе Брянской области 30 ноября был масштабный пожар. Загорелись резервуары с нефтепродуктами.