В результате этого – много раненых и погибших. Об этом пишут пропагандистские СМИ, передает 24 канал.
Кстати Российские СМИ пишут о "хлопке" на аэродроме "Энгельс": оттуда запускают ракеты по Украине
Что известно о взрыве под Рязанью
Экстренные службы России сообщили, что на аэродроме под Рязанью произошел взрыв на стоянке авиационной техники и загорелся бензовоз. В результате этого погибли 3 человека, еще 6 пострадали.
Смотрите видео подрыва бензовоза на аэродроме под Рязанью
Россияне уже начали жаловаться из-за массовых взрывов в государстве-агрессоре. Они говорят, что не понимают, почему в их стране не могут организовать охрану военных объектов. Действительно, почему же это?
Взрывы в России: последние новости
- В России снова произошел взрыв газа в многоэтажке. Это произошло в Ярославле, расположенном всего в 270 километрах от Москвы.
- В Нижневартовске 4 декабря произошел взрыв в негазифицированной многоэтажке. В результате этого упали 2 этажа, похоронив жителей под завалами.
- 19 ноября на российском Сахалине произошел мощный взрыв в многоэтажке. Его причина – взрыв газового баллона одной из квартир. В результате этого полностью уничтожен целый подъезд.
- 5 декабря на аэродроме, откуда авиация России запускает ракеты по Украине, "что-то произошло". Местные передают, что слышали взрывы, после которых якобы начался пожар.
- Кстати, 29 ноября в российском Челябинске раздался мощный взрыв. Местные телеграм-каналы опубликовали фото и видео с места событий.
- В Белгородской области также раздавались взрывы. В Шебекино возникли проблемы с водой – остановка помповой станции случилась из-за скачка напряжения.