Российские пропагандистские СМИ, как всегда, боятся называть вещи своими именами, поэтому вместо мощного взрыва сообщили о "хлопке", передает 24 канал.

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Известно, что жителей дома сразу же были эвакуированы. По последним данным, спасатели вывели на улицу 44 человека, в том числе троих детей. Мэр города Артем Молчанов сообщил, что людей под завалами нет.

Местные власти подтвердили, что причиной взрыва стал бытовой газ, но не уточнили, взорвался ли именно газовый баллон. Это и не удивительно, ведь если называть вещи своими именами, то есть мизерная вероятность, что россияне начнут задумываться: почему в России, имеющей едва ли не самые большие в мире запасы природного газа, люди вынуждены пользоваться нередко взрывающимися газовыми баллонами.

Что известно о пострадавших

При взрыве газа в жилом доме в Ярославле один человек пострадал. На этот раз обошлось без погибших и без обрушений.



Взрыв газа в Ярославле / Фото с телеграмм-канала "Readovka"

В России взрываются не газифицированные дома