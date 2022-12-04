Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 канал. По предварительной информации, в квартире взорвался газовый баллон.
Тема В российском Челябинске прогремел мощный взрыв: фото и видео с места событий
В России произошел взрыв в многоэтажке
В Нижневартовске на улице Мира обрушились 2 этажа 5-этажки. По информации МЧС, погибли 6 человек. Однако эта цифра еще может возрасти.
В общей сложности из дома эвакуировали 52 человека, а спасли и отвезли в больницу 10. Все травмированные – взрослые.
В доме упали 2 этажа: видео
Директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский рассказал, что четырех пострадавших доставили в окружную больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Смотрите видео с места происшествия:
По информации департамента ЖКХ, для расселения людей предоставят квартиры из маневренного фонда. На базе местной школы начали разворачивать пункт временного размещения.
В экстренных службах сообщили, что причиной взрыва была:
- или неправильная установка газового баллона,
- или нарушение техники безопасности при его эксплуатации.
Интересно, что в России, так хвастающейся своими природными ресурсами, жители многоэтажек вынуждены пользоваться газовыми баллонами. Этот дом – не исключение. Как ни странно, но он – негазифицирован.
Следователи уже начали расследовать обстоятельства произошедшего. Также на место взрыва почему-то приехал городской голова Дмитрий Кощенко.
В России произошел взрыв в негазифицированном доме: видео
Кратко о прошлых взрывах в России
- Недавно под Белгородом дважды за день раздавались громкие взрывы. Первая партия "хлопка" была утром, а вторая – после обеда.
- Пророссийские телеграмм-каналы, как обычно, сообщили, что сработали силы противовоздушной обороны. В сети обнародовали фотографии, на которых видны характерные следы в небе.
- За 2 дня до этого в Белгородской области также случился "хлопок". В результате в Шебекино возникли проблемы со светом, а также с водой – из-за скачка напряжения произошла остановка помповой станции.
- Похоже, россиянам прилетел "бумеранг". Губернатор Гладков стал рассказывать, что линия электропередач получила повреждения в результате обстрела. Обвинения традиционно звучали в сторону Украины. Однако к таким словам не стоит относиться серьезно, ведь россияне готовы на все, чтобы дискредитировать ВСУ.