Пророссийские телеграм-каналы, как всегда, сообщают о работе сил противовоздушной обороны, передает 24 канал.

Кстати , Бумеранг вернулся: в Шебекино Белгородской области после "хлопка" исчезли свет и вода

Сообщения о громких звуках над Белгородской областью появились в 11:17, уже в 13:55 сообщили о повторных звуках. В сети обнародовали фотографии, где видны следы в небе от взрывов. Небо над Белгородом / Фото из российских телеграмм-каналов

"Хлопок" в Белгороде: последние новости

Накануне, 27 ноября, в Белгородской области также раздались взрывы. У Щебекино возникли проблемы с водой – остановка помповой станции случилась из-за скачка напряжения. Похоже, в Белгороде сработало "правило бумеранга". Губернатор Гладков стал рассказывать, что линия электропередач получила повреждения в результате обстрела. Обвинения традиционно звучали в сторону Украины.

Кстати, власти предупреждали, что россияне могут планировать провокацию на территории Белгородской области, в которой затем обвинят Киев. Российские пропагандисты уже начали распространять информацию о том, что ВСУ вроде бы могут вторгнуться в Белгородскую область.

Ранее – в Белгороде снова "пылает": видео