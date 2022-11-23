Об этом 24 каналу рассказал политолог Артём Бронжуков. По его словам, Кремль готовит провокации на своей территории, потому что жители России все меньше поддерживают вторжение в Украину.

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Зачем Москва может готовить провокации в Белгороде

Как объяснил Бронжуков, сейчас российское общество испытывает все сложности войны на себе.

Российская экономика проседает, в стране закрываются предприятия.

Россиянам рассказывали, что их армия – самая сильная в мире. А теперь, по словам политолога, каждого российского мужчину пытаются схватить на улице, одеть в "какие-то лохмотья середины XX века" и отправить умирать непонятно куда.

Эта ситуация очень неутешительна для кремлевской верхушки, которая панически ищет, как изменить настроения россиян.

Российским властям каким-то образом нужно поднимать военно-патриотический дух. Они способны на любые инсинуации и медийные проявления, которыми может стать провокация в Белгороде,

– подчеркнул Бронжуков.

"Каждый может стать жертвой Путина"

По его словам, такие провокации "под чужим флагом" – вполне в духе того, что делает Россия.

Артём Бронжуков Политолог Следует вспомнить 1990-е годы и приход Путина к власти. ФСБ взрывала жилые дома в Санкт-Петербурге и Москве, чтобы оправдать российское вторжение в Чечню. История с планами на Белгород очень похож на почерк российских спецслужб. Поэтому мы не можем исключать подобных сценариев.

Он добавил, что путинский антигуманный режим готов убивать не только украинцев или европейцев, а не будет жалеть и рядовых россиян.

"Сегодня под угрозой – все человечество. Каждый может стать жертвой Путина", – добавил политолог.

Путин готовится к новым атакам на Севере Украины

Бронжуков считает, что, кроме истории с Белгородом, российский диктатор также готовит очередные провокации на украинской границе.

После того, как россияне разрушат еще определенную часть украинской гражданской инфраструктуры, они будут пытаться атаковать нас на Севере для того, чтобы сковать контрнаступление украинской армии на Востоке и на Юге,

– отметил политолог.

Агония Путина

В то же время он подчеркнул, что все действия Владимира Путина – это "продолжение его агонии". Ведь даже большая часть кремлевских политиков уже понимает, что кампания российского диктатора в Украине полностью провальна.

Когда обычному российскому гражданину в Сызрани, Уфе и Екатеринбурге станет понятно, что их лидер на самом деле оказался "пшиком", то вся вертикаль власти в России просто рассыплется,

– сказал Бронжуков.

Именно поэтому сейчас российские политтехнологи сидят в панике рядом со спецслужбами и пытаются придумать какие-то сценарии, которые позволят затянуть время и выпутаться из очень провальной для них истории в Украине.

Россия готовит провокации: коротко

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что российские оккупанты избрали новую тактику войны, в рамках которой захватчики готовят искусственные теракты.

Российские пропагандисты начали распространять информацию о том, что Вооруженные Силы Украины могут вторгнуться в Белгородскую область. Аналитики американского Института изучения войны предполагают, что Кремль, похоже, создает информационные условия для "атаки под чужим флагом" в Белгородской области, чтобы возобновить поддержку войны среди населения.

Кроме того, российские власти могут готовить провокации и на территории Беларуси. Главное управление разведки Украины предупредило о возможных терактах у белорусско-украинской границы. В ГУР предположили, что Путин хочет втянуть Лукашенко в полномасштабную войну, но ему нужен повод.

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