Также Москва готовит теракты в Белгороде, чтобы россияне стали более лояльны войне. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Тактика России состоит из 3 компонентов
Советник наметил тактику врага на этом этапе:
- Теракты в Беларуси, чтобы вовлечь ее в сухопутную войну.
- Теракты в Белгороде, чтобы повысить лояльность россиян к войне.
- Информационная кампания по поводу пленных, чтобы дискредитировать Украину.
Подоляк напомнил, что именно Россия начала войну, разрушает города и убивает людей.
Что этому предшествовало
- В главном управлении разведки Украины предупредили о возможных терактах возле белорусско-украинской границы. Таким образом, Путин ищет повод, чтобы втянуть Лукашенко в полномасштабную войну.
- Однако специалисты ISW считают, что вовлечение Беларуси в полномасштабную войну очень маловероятно из-за шаткого властного положения Лукашенко.
Что касается информации о пленных – недавно в сети появилось видео, как российский военный во время сдачи в плен открыл огонь по бойцам ВСУ. После этого погибли остальные оккупанты, которые были на видео.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что россияне инсценировали сдачу в плен. Таким образом, они совершили военное преступление – открыли огонь на поражение военных ВСУ. Однако пропагандисты быстро подхватили тему. Они пытаются использовать "расстрел", чтобы показать, будто это иллюстрирует систематический подход Украины к военнопленным.
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