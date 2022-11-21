Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его мнению, это объясняется тем, что руководство Кремля составляют бывшие сотрудники КГБ и ФСБ.

Заметьте "Это игра на один раз": почему России опасно совершать теракты в Беларуси

Какова цель провокаций россиян в Беларуси

Ступак отметил, что мыслить категориями провокаций, подстав и дезинформации – это "стандартные заводские настройки" россиян. Так что они действительно могут попытаться "поиграть" с белорусским ядерным объектом. Последствия будут зависеть от того, человек какого масштаба получит соответствующее указание.

По словам эксперта, если приказ получит человек "маленького масштаба", то россияне могут совершить какие-нибудь мелкие провокации. Так, страна-агрессор может что-то взорвать, "подбросить визитку Яроша" и на этом будет работать российская пропаганда.

Если же исполнитель будет с "серьезным бэкграундом", то операция может быть многошаговой и очень циничной. Впрочем, возможно сообщение на опережение сорвет планы россиян.

Если же говорить, какую цель они преследуют, то, конечно, подставить Украину,

– подчеркнул Ступак.

Так, российская пропаганда после провокации может разгонять историю, мол, смотрите украинцы сначала "на Польшу ракету забросили", а теперь и с ядерным объектом играют. Следовательно, Западу якобы не нужно давать Украине оружие.

Ступак рассказал, какова цель возможных провокаций россиян в Беларуси: смотрите видео

Что известно о возможных провокациях России в Беларуси

В Главном управлении разведки сообщили, что в ближайшее время российские спецсилы могут совершить несколько терактов на территории Беларуси. Вероятные провокации оккупанты планируют на объектах, обеспечивающих энергоснабжение.

На территории Беларуси запланировано проведение ряда терактов – искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Место проведения вероятных "инцидентов" – территории, граничащие с границами стран ЕС и Украины,

– отметили в ГУР.

В частности, речь идет о провокациях в Гродненской и Брестской областях. Одна из главных целей россиян, как считает ГУР, – Белорусская атомная электростанция "Островец".