Лукашенко помогаетПутину вести войну против Украины, поэтому очевидно, что сообщения о возможных провокациях на белорусско-украинской границе от Генштаба не стали ни для кого неожиданностью. Однако российский диктатор может также прибегнуть к ядерному терроризму, и это вызывает беспокойство.

Читайте также Расстроены и в древней форме: в Беларуси завершили обучение подразделения 1 танковой армии России

Возможны теракты на объектах критической инфраструктуры

Главное управление разведки отмечает, что в ближайшее время российские спецсилы могут совершить несколько терактов на территории Беларуси. Вероятные провокации оккупанты планируют на объектах, обеспечивающих энергоснабжение.

На территории Беларуси запланировано проведение ряда терактов – искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Место проведения вероятных "инцидентов" – территории, граничащие с границами стран ЕС и Украины,

– пишут в ГУР.

В частности, речь идет о провокациях в Гродненской и Брестской областях. Одна из главных целей россиян, как считает ГУР, – белорусская атомная электростанция "Островок". Очевидно, что даже будь Лукашенко против этого "проекта", Кремлю было бы на это безразлично. Государство-сателлит России просто поставлено в известность.

Что известно об АЭС "Островок" Белорусскую атомную станцию построили при режиме Лукашенко совсем недавно – в 2020 году. Произошло это по российскому проекту и на российские деньги. Есть подтверждение того, что строительство происходило с грубыми нарушениями технологических и экологических норм. Европейский парламент даже принял резолюцию по безопасности на электростанции "Островок". Кстати, на АЭС уже были аварии, сопровождавшиеся взрывами оборудования.

Источник: ГУР

Зачем Россия планирует теракты

Конечно, ответственным за теракты планируют сделать Киев. Кроме того, привлечь к этому хотят граждан государств, входящих в Североатлантический альянс.

Ответственными за теракты традиционно назначат граждан стран НАТО и Украины, которые будут переодеты в белорусскую военную форму. В настоящее время подразделения белорусских КГБ, МВД и пограничных войск уже в состоянии боевой готовности,

– комментирует украинская разведка.

Вероятно, Москва ищет повод, чтобы официально втянуть в войну белорусских военных. Также подобные теракты будут создавать гражданам Беларуси "нужное мнение" об Украине и НАТО.

Беларусь "не хочет втягиваться" в полномасштабную войну

Недавно министр обороны Беларуси Виктор Хренин отметил, что "ни в коем случае его страна не будет втягиваться" в полномасштабное вторжение России в наше государство. Это довольно забавное слышать, учитывая, что именно с территории Беларуси после 24 февраля на Киев и другие регионы Украины наступали российские военные.

Достойно внимания – что сказала британская разведка об отступлении к россиянам: смотрите видео