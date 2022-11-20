Об этом постоянно подчеркивают в нашем Генштабе. По их данным, сейчас возможны провокации и диверсии на границе.
Важно Расстроены и в древней форме: в Беларуси завершили обучение подразделения 1 танковой армии России
После того как ВСУ выбили врага с Севера Украины, опасность повторного наступления с территории Беларуси никуда не исчезла.
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Об этом постоянно подчеркивают в нашем Генштабе. По их данным, сейчас возможны провокации и диверсии на границе.
Важно Расстроены и в древней форме: в Беларуси завершили обучение подразделения 1 танковой армии России