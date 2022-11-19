Высказывания Виктора Хренина цитируют белорусские пропагандистские СМИ, сообщает 24 канал. Министр обороны Беларуси снова решил делать вид, что никак не причастен к войне в Украине.

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На этот раз "слова офицера" не было

Министр обороны режима Лукашенко Виктор Хренин заявил, что якобы Беларусь не намерена "ввязываться в какие-то конфликты". Особенно цинично это звучит на фоне сообщений о возможной подготовке Беларуси к наступлению на Украину.

Стоит отметить, что в этот раз Хренин не давал "слово офицера", которое он давал министру обороны Украины Алексею Резникову в преддверии вторжения. Потому что он тогда соврал.

Обратите внимание! 14 февраля состоялся разговор Алексея Резникова с Виктором Хрениным на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения. Последний убеждал украинского министра о том, что для нашей страны со стороны Беларуси нет никаких угроз и даже дал "слово офицера". Но через 10 дней это слово было нарушено – российские войска начали наступление на Киев с белорусской территории, а сама Беларусь стала одним из плацдармов для нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине.

Угроза вторжения из Беларуси

Режим Лукашенко является соучастником войны России с Украиной, однако в течение нескольких месяцев темой для обсуждений является угроза полного вступления Беларуси в войну – то есть непосредственное наступление белорусских войск.

На фоне этой угрозы Украина начала строительство стены на границе с Беларусью, чтобы обезопасить свою границу. Однако по нынешним признакам формирования наступательных групп не выявлено – белорусские войска проводят различные маневры, а по данным СМИ, режим Лукашенко может проводить скрытую мобилизацию.

Сам же Лукашенко не заинтересован в непосредственном вступлении в войну, поэтому пытается всячески откупиться от этого. В частности, он передает России технику и боеприпасы. Например, только в октябре из Беларуси в Россию отправились:

98 танков Т-72А,

40 БМП-2,

20 БМП-2 без башен

53 грузовика "Урал".

Но относительно того, отдаст ли самопровозглашенный президент приказ о наступлении на территорию Украины, мнения отличаются именно из-за маневров белорусской армии, создания так называемой союзной армии Беларуси и России и периодических вбросов Лукашенко и его приспешников.

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