Висловлювання Віктора Хреніна цитують білоруські пропагандистські ЗМІ, повідомляє 24 канал. Міністр оборони Білорусі знову вирішив вдавати, що ніяк не причетний до війни в Україні.

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Цього разу "слова офіцера" не було

Міністр оборони режиму Лукашенка Віктор Хренін заявив, що нібито Білорусь не має наміру "вплутуватися в якісь конфлікти". Особливо цинічно це звучить на тлі повідомлень про можливу підготовку Білорусі до наступу на Україну.

Варто відзначити, що цього разу Хренін не давав "слово офіцера", яке він давав міністру оборони Україні Олексію Резнікову напередодні вторгнення. Тому що він тоді збрехав.

Зверніть увагу! 14 лютого відбулася розмова Олексія Резнікова з Віктором Хреніним на тлі загрози повномасштабного російського вторгнення. Останній переконував українського міністра у тому, що для нашої країни з боку Білорусі немає жодних загроз і навіть дав "слово офіцера". Та через 10 днів це слово було порушене – російські війська почали наступ на Київ з білоруської території, а сама Білорусь стала одним із плацдармів для завдання ракетних та авіаційних ударів по Україні.

Загроза вторгнення з Білорусі

Режим Лукашенка є співучасником війни Росії з Україною, однак упродовж кількох місяців темою для обговорень є загроза повного вступу Білорусі у війну – тобто безпосередній наступ білоруських військ.

На тлі цієї загрози Україна почала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю, аби убезпечити свій кордон. Однак станом на зараз ознак формування наступальних груп не виявлено – білоруські війська проводять різні маневри, а за даними ЗМІ, режим Лукашенка може проводити приховану мобілізацію.

Сам же Лукашенко не зацікавлений у безпосередньому вступі у війну, то ж намагається всіляко відкупитися від цього. Зокрема він передає Росії техніку та боєприпаси. Наприклад, тільки у жовтні з Білорусі до Росії вирушили:

98 танків Т-72А,

40 БМП-2,

20 БМП-2 без веж,

53 вантажівки "Урал".

Та щодо того, чи таки віддасть самопроголошений президент наказ про наступ на територію України, думки різняться саме через маневри білоруської армії, створення так званої союзної армії Білорусі та Росії й періодичні вкиди Лукашенка та його посіпак.

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