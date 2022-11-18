Зокрема, мова йде про популярну в Україні пісню "Батько наш – Бандера". Про це пишуть білоруські ЗМІ.

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У Білорусі заборонили пісню про Бандеру

Зазначають, що відповідне рішення 14 листопада ухвалив суд Залізничного району Гомеля.

Нагадаємо, що нещодавно МВС Білорусі внесло до списку нацистської символіки та атрибутики гасло "Жыве Беларусь!" і відгук "Жыве".

Там запевняють, що Мотивація в документі звучить, що нібито це гасло використовувалася в антипартизанських операціях. Таким чином білорусам забороняється "кричати "Жыве Беларусь!" і відповідати "Жыве" з підняттям правої руки з витягнутою долонею.

Як повідомляє Радыё Свабода, ініціатором прирівнювання привітання "Жыве Беларусь!" був провладний історик і депутат Палати представників Ігор Марзалюк. Він стверджує, що білоруське вітання – калька з нацистського "Зіг хайль".

Що відомо про український хіт

Учасники ансамблю "Пентархія", випускники факультету "Богослов'я" Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича заспівали пісню "Батько наш – Бандера" у 2019 році у музеї в Старому Угринові.

Це відео зібрало понад 15 мільйонів переглядів.

Сама ж після набула популярності у 2021 році. Зокрема, український хіт дав привід росіянам включити черговий фейкомет про поклоніння українців антиросійським богам.

Самі ж фольклористи зазначають, що "Батько наш – Бандера" дуже подібний у музиці до пісні часів УПА. На жаль, авторства цієї пісні поки встановити не вдалося.

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