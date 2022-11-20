Лукашенко допомагає вести Путіну війну проти України, тому, очевидно, що повідомлення про можливі провокації на білорусько-українському кордоні від Генштабу не стали ні для кого несподіванкою. Однак російський диктатор може також вдатися до ядерного тероризму, і це викликає занепокоєння.

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Можливі теракти на об'єктах критичної інфраструктури

Головне управління розвідки зазначає, що найближчим часом російські спецсили можуть здійснити декілька терактів на території Білорусі. Ймовірні провокації окупанти планують на об'єктах, що забезпечують енергопостачання.

На території Білорусі заплановано проведення низки терактів – штучно спровокованих техногенних катастроф на об'єктах критичної інфраструктури. Місце проведення імовірних "інцидентів" – території, що межують з кордонами країн ЄС та України,

– пишуть у ГУР.

Зокрема, йдеться про провокації у Гродненській та Брестській областях. Одна з головних цілей росіян, як вважає ГУР, – Білоруська атомна електростанція "Островець". Очевидно, що навіть якби Лукашенко був проти цього "проєкту", Кремлю було б на це байдуже. Держава-сателіт Росії просто поставлена до відома.

Що відомо про АЕС "Островець" Білоруську атомну станцію побудували за режиму Лукашенка зовсім нещодавно – у 2020 році. Відбулось це за російським проєктом і на російські гроші. Існують підтвердження того, що будівництво відбувалось з грубими порушеннями технологічних та екологічних норм. Європейський парламент навіть ухвалив резолюцію щодо безпеки на електростанції "Островець". До речі, на АЕС уже були аварії, які супроводжувались вибухами обладнання.

Джерело: ГУР

Для чого Росія планує теракти

Звісно, що відповідальним за теракти планують зробити Київ. Окрім того, приплести до цього хочуть громадян держав, що входять до Північноатлантичного альянсу.

Відповідальними за теракти традиційно призначать громадян країн НАТО та України, які начебто будуть перевдягнені у білоруську військову форму. Наразі підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонних військ вже в стані бойової готовності,

– коментує українська розвідка.

Ймовірно, Москва шукає приводу, аби офіційно втягнути у війну білоруських військових. Також подібні теракти створюватимуть для громадян Білорусі "потрібну думку" про Україну та НАТО.

Білорусь "не хоче втягуватись" у повномасштабну війну

Нещодавно міністр оборони Білорусі Віктор Хренін зазначив, що "в жодному разі його країна не втягуватиметься" у повномасштабне вторгнення Росії в нашу державу. Це досить кумедне чути з огляду на те, що саме з території Білорусі після 24 лютого на Київ та інші регіони України наступали російські військові.

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