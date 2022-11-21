Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. На його думку, це пояснюється тим, що керівництво Кремля складають колишні співробітники КДБ та ФСБ.

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Яка мета провокацій росіян в Білорусі

Ступак зазначив, що мислити категоріями провокацій, підстав та дезінформації – це "стандартні заводські налаштування" росіян. Тож вони дійсно можуть спробувати "погратися" з білоруським ядерним об'єктом. Наслідки залежатимуть від того, людина якого масштабу отримає відповідну вказівку.

За словами експерта, якщо наказ отримає людина "маленького масштабу", то росіяни можуть здійснити якісь дрібні провокації. Так, країна-агресорка може щось підірвати, "підкинути візитку Яроша" й на цьому працюватиме російська пропаганда.

У разі, якщо ж виконавець буде з "серйозним бекграундом", то операція може бути багатокроковою та дуже цинічною. Втім, можливо повідомлення на випередження зірве плани росіян.

Якщо ж говорити, що вони мають на меті, то звісно підставити Україну,

– наголосив Ступак.

Так, російська пропаганда після провокації може розганяти історію, мовляв, дивіться українці спочатку "на Польщу ракету закинули", а тепер і з ядерним об'єктом граються. Відтак, Заходу начебто не треба давати Україні зброю.

Ступак розповів, яка мета можливих провокацій росіян у Білорусі: дивіться відео

Що відомо про можливі провокації Росії в Білорусі

У Головному управлінні розвідки повідомили, що найближчим часом російські спецсили можуть здійснити кілька терактів на території Білорусі. Ймовірні провокації окупанти планують на об'єктах, що забезпечують енергопостачання.

На території Білорусі заплановано проведення низки терактів – штучно спровокованих техногенних катастроф на об'єктах критичної інфраструктури. Місце проведення імовірних "інцидентів" – території, що межують з кордонами країн ЄС та України,

– зазначили у ГУР.

Зокрема, йдеться про провокації у Гродненській та Брестській областях. Одна з головних цілей росіян, як вважає ГУР, – Білоруська атомна електростанція "Островець".