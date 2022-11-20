Про це 24 каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, такі теракти можуть наблизити Білорусь до невідворотного статусу сателіта Росії у всіх сенсах. Зараз вони є простими поплічниками, але не повноцінними співучасниками всіх воєнних злочинів окупантів.

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У Росії вичерпалися можливості для шантажу

Як наголошує Божко, Росія вже не має того запасу інструментів, який дозволяв би підіймати ескалацію щодо США та НАТО. А ось в країн Заходу можливості тиснути на Кремль ще дуже великі.

Росія може провести диверсії. Але загроза диверсії – це "карта", яку можна зіграти лише один раз. Після цього наступить жорстка ескалація, в межах якої ніхто не буде добирати методів щодо Росії,

– вважає Божко.

Після весни встановився певний консенсус: Росія час від часу просить про перемовини та закликає до вигідної для себе ситуації. Але на заміну вона має не порушувати певні межі пов'язані з ядерними об'єктами чи повторним вторгненням до Києва тощо.

На думку Божка, Росія не відіграватиме карту з ядерними об'єктами, адже це принесе їм більше шкоди, ніж користі. А-от Білорусь дійсно може бути втягнута у війну. Але не через певні провокації, а через прямий тиск на Лукашенка та фізичну загрозу для нього.

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Нагадаємо, нещодавно в Білорусі пройшла церемонія присяги строковиків. На одній з них виступав глава міноборони режиму Лукашенка Віктор Хренін, який знову відзначився цинічними заявами.

Він знову почав вдавати, що ніяк не причетний до війни в України. Той навіть наголосив, що Білорусь нібито "не має наміру вплутуватися в якісь конфлікти". Це звучить особливо цинічно на тлі інформації про можливий вступ Білорусі у війну проти України.

Ще раніше, напередодні повномасштабного вторгнення, Хренін давав "слово офіцера" міністру оборони України Олексію Резнікову, що наступу з території Білорусі не буде.