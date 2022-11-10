Водночас Росія продовжує використовувати Білорусь як плацдарм для своїх терористичних атак. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.
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Експерт переконаний, що режим самоназваного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка приречений, про що він "прекрасно знає". Водночас оглядач запевнив, що нове вторгнення в Україну з цього напрямку наразі малоймовірне.
Путін тримає у Лукашенка біля горла дуже гострого ножа. Тому Білорусь по факту перебуває у війні з Україною. З їхньої території наносяться ракетні удари, звідти вилітають "шахеди", на початку війни вдерлися в Чорнобильську зону саме звідти. Чи відбудеться нова сухопутна компонента – поки що малоймовірно,
– пояснив аналітик.
Чи залишається загроза нового вторгнення з Білорусі: дивіться відео
За його словами, Україні не треба чекати, коли ворог нападе, позаяк окупанти за можливості "нападуть в обов'язковому порядку". Тому потрібно робити все можливе, щоб коли ворог напав – ціна стала непомірною.
"В частині фортифікацій за 8 місяців все піднялося на найвищий рівень. На початку війни росіяни не змогли взяти непідготовлену Україну, а в частині того, як працювати на дорогах з "джавелінами" – ЗСУ показали, що роблять це чи не найкраще у світі. Та і за запасами цих ПТРК Україна є другою країною у світі", – резюмував Черник.
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Білоруська загроза для України: що відомо
- Нещодавно у Генштабі ЗСУ повідомили, що у складі прикордонних військ Білорусі створюються підрозділи операторів ударних безпілотників. Окрім того, на території держави посилили заходи з затримання громадян з проукраїнською позицією.
- Помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ Євгеній Силкін повідомляв, які є передумови для наступу росіян з боку Білорусі. За його словами, повторний напад можливий лише у тому разі, якщо окупантам вдасться зібрати близько 50 – 70 тисяч військових. Однак наразі для них це є неможливим завданням.
- Водночас попри все, на території Білорусі нині розгортають регіональне угруповання війська так званої "союзної держави", яке потенційно може загрожувати Україні.
- Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес розповів 24 каналу, що Білорусь не зможе вступити у війну.