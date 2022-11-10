Водночас Росія продовжує використовувати Білорусь як плацдарм для своїх терористичних атак. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Експерт переконаний, що режим самоназваного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка приречений, про що він "прекрасно знає". Водночас оглядач запевнив, що нове вторгнення в Україну з цього напрямку наразі малоймовірне.

Путін тримає у Лукашенка біля горла дуже гострого ножа. Тому Білорусь по факту перебуває у війні з Україною. З їхньої території наносяться ракетні удари, звідти вилітають "шахеди", на початку війни вдерлися в Чорнобильську зону саме звідти. Чи відбудеться нова сухопутна компонента – поки що малоймовірно,

– пояснив аналітик.

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За його словами, Україні не треба чекати, коли ворог нападе, позаяк окупанти за можливості "нападуть в обов'язковому порядку". Тому потрібно робити все можливе, щоб коли ворог напав – ціна стала непомірною.

"В частині фортифікацій за 8 місяців все піднялося на найвищий рівень. На початку війни росіяни не змогли взяти непідготовлену Україну, а в частині того, як працювати на дорогах з "джавелінами" – ЗСУ показали, що роблять це чи не найкраще у світі. Та і за запасами цих ПТРК Україна є другою країною у світі", – резюмував Черник.

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