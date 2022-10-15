Навіть якщо росіяни та білоруси наважаться напасти на Україну з Білорусі – ЗСУ буде чим відповісти на такі дії. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Зверніть увагу Черговий ешелон з озброєнням, технікою та боєприпасами прибув з Білорусі до Криму

Медійний тиск

Експерт зазначив, що такі операції, як перекидання російських військ до Білорусі, з військової точки зору мають бути прихованими, а не висвітлюватися медійно.

"Російські війська на українському фронті зазнають поразок через малу чисельність та щільність військ. Вони відступають, у них горить "південний фронт", тому їм зараз якісь бойові частини перекидати до Білорусі немає жодної військової потреби", – пояснив оглядач.

За його словами, на полігони Білорусі "заводитимуть" "частково мобілізованих" ("чмобиків"), де готують своїх мобілізованих білоруси.

Тому, швидше за все, у Білорусі на полігонах будуть ті російські мобілізовані, яким не вистачило місця на полігонах Росії. Їх нема куди перекидати навіть до лінії фронту, де також розгорнули мережу певних полігонів у кар'єрах – у районі Мелітополя та Пологів,

– додав фахівець.

Читайте також "Хароші рускі" й білоруси мають пам'ятати урок про бомбардування Дрездена

Проблема "чмобиків"

Світан підкреслив, що після оголошення мобілізації у Росії з "чмобіків" сформували батальйони, які "не було куди діти".

Вони стояли по кілька днів у поїздах поблизу кордону – у Росії не знали, куди їх перекинути. Зараз їх кинули з такою помпою до Білорусі: вони там навчатимуться на полігонах, але не більше. У нас уздовж кордону з Білорусією розгорнули понад 20 тисяч військ ЗСУ, які пройшли бої. Вони перемелють "чмобіків" та білоруську армію за кілька днів,

– зауважив експерт.

На його думку, для України на сьогодні немає сенсу збільшувати кількість своїх військ біля кордонів з Білоруссю, позаяк з "Білоруського напрямку" росіяни та білоруси наступати не будуть.

"Їх знищать ще до підходу до кордону – вони це чудово знають. Тому це медійний "посил" і механізм тиску, який приурочений до навчань країн НАТО з протидії ядерній загрозі. Для цього росіяни та білоруси підготують "рухи" у самій Білорусі, але не більше", – резюмував фахівець.

Вас також може зацікавити – чи можливий другий удар по Кримському мосту: дивіться відео

Загроза нападу з Білорусі: що відомо