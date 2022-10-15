Навіть якщо росіяни та білоруси наважаться напасти на Україну з Білорусі – ЗСУ буде чим відповісти на такі дії. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.
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Медійний тиск
Експерт зазначив, що такі операції, як перекидання російських військ до Білорусі, з військової точки зору мають бути прихованими, а не висвітлюватися медійно.
"Російські війська на українському фронті зазнають поразок через малу чисельність та щільність військ. Вони відступають, у них горить "південний фронт", тому їм зараз якісь бойові частини перекидати до Білорусі немає жодної військової потреби", – пояснив оглядач.
За його словами, на полігони Білорусі "заводитимуть" "частково мобілізованих" ("чмобиків"), де готують своїх мобілізованих білоруси.
Тому, швидше за все, у Білорусі на полігонах будуть ті російські мобілізовані, яким не вистачило місця на полігонах Росії. Їх нема куди перекидати навіть до лінії фронту, де також розгорнули мережу певних полігонів у кар'єрах – у районі Мелітополя та Пологів,
– додав фахівець.
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Проблема "чмобиків"
Світан підкреслив, що після оголошення мобілізації у Росії з "чмобіків" сформували батальйони, які "не було куди діти".
Вони стояли по кілька днів у поїздах поблизу кордону – у Росії не знали, куди їх перекинути. Зараз їх кинули з такою помпою до Білорусі: вони там навчатимуться на полігонах, але не більше. У нас уздовж кордону з Білорусією розгорнули понад 20 тисяч військ ЗСУ, які пройшли бої. Вони перемелють "чмобіків" та білоруську армію за кілька днів,
– зауважив експерт.
На його думку, для України на сьогодні немає сенсу збільшувати кількість своїх військ біля кордонів з Білоруссю, позаяк з "Білоруського напрямку" росіяни та білоруси наступати не будуть.
"Їх знищать ще до підходу до кордону – вони це чудово знають. Тому це медійний "посил" і механізм тиску, який приурочений до навчань країн НАТО з протидії ядерній загрозі. Для цього росіяни та білоруси підготують "рухи" у самій Білорусі, але не більше", – резюмував фахівець.
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Загроза нападу з Білорусі: що відомо
- У контексті безглуздих вигадок Лукашенка, українські військові укріплюють державний кордон на Півночі та мінують шляхи, аби "зустріти" сусідів у випадку їх вторгнення. Напередодні у Мінську знову вигадали "планування удару" по Білорусі. Опісля навіть викликали нашого посла та вручили йому ноту.
- У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що ці заяви не відповідають дійсності. Також припустили, що такі повідомлення від білоруської влади можуть бути частиною плану Росії щодо провокацій та подальшого звинувачення нашої держави.
- У ніч на 15 жовтня до Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовими. Їх зустріли "із хлібом та сіллю".