Таку думку 24 каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Раніше повідомлялось про те, що російські мобілізовані на Херсонщині вбили командира та передали зброю ЗСУ.

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Росіяни можуть забезпечити лише 30 тисяч мобілізованих

Коваленко розповів, що укомплектувати 300 тисяч мобілізованих, про яких говорив Шойгу, росіяни ніяк не зможуть. Навіть у свої найкращі часи з надприбутками від газу й нафти, без санкцій, російська армія могла собі дозволити мобілізацію 60 – 65 тисяч осіб. Після 2014 року ці показники значно деградували. Нині забезпечити більш-менш усім необхідним вони можуть лише 30 тисяч мобілізованих.

За попередніми даними, вони намагаються переправити на територію України близько 16 тисяч особового складу частково мобілізованого. Це, умовно кажучи, 20 БТГ, однак вони не відповідають ознакам БТГ. Там мають бути танки, ББМ, РСЗВ, артилерія, ствольна артилерія, ЗРК тощо. Це комплектація, яку вони не можуть забезпечити. Вони їх відправляють як маршові батальйони,

– зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Вони заповнюють лише втрати живої сили

Він продовжив, що для 20 БТГ, які росіяни намагаються розмістити в України, треба надати 220 танків, 660 ББМ, по 240 САУ і РСЗВ, по 60 ЗРК. Стільки техніки в Росії немає. Тому мобілізовані – це виключно живе м'ясо, яким вони компенсують втрати живої сили.

"Однак відновлення боєздатності – це не лише комплектація живою силою, це ще й техніка. Цього вони вже не можуть забезпечити", – наголосив Коваленко.

Коваленко назвав цифри, яку кількість мобілізованих можуть укомплектувати росіяни: дивіться відео

300 тисяч мобілізованих – це 375 БТГ

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" додав, що 300 тисяч мобілізованих росіян – це 375 БТГ. Щоб забезпечити їх повністю, наприклад, танками, Росії треба 4125 танків. Це в 2 рази більше, ніж у Росії було навіть 24 лютого. Узяти танки ні звідки вона не може. Навіть не допоможе перевезення білоруських танків і розконсервування своїх старих складів.

Треба провести технічне обслуговування, відремонтувати тощо. Забезпечення такої кількості – це не тижні, місяці, це багато років, щоб таку кількість відновити. Тому вони будуть не забезпечені, не доформовані й не доукомплектовані,

– підкреслив він.

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