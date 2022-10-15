Такое мнение 24 каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Ранее сообщалось о том, что российские мобилизованные в Херсонской области убили командира и передали оружие ВСУ.

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Россияне могут обеспечить только 30 тысяч мобилизованных

Коваленко рассказал, что укомплектовать 300 тысяч мобилизованных, о которых говорил Шойгу, россияне никак не смогут. Даже в лучшие времена со сверхприбылями от газа и нефти, без санкций, российская армия могла себе позволить мобилизацию 60 – 65 тысяч человек. После 2014 эти показатели значительно деградировали. В настоящее время обеспечить более или менее всем необходимым они могут только 30 тысяч мобилизованных.

По предварительным данным, они пытаются переправить на территорию Украины около 16 тысяч личного состава частично мобилизованного. Это, условно говоря, 20 БТГ, но они не соответствуют признакам БТГ. Там должны быть танки, ББМ, РСЗО, артиллерия, ствольная артиллерия, ЗРК и т.д. Это комплектация, которую они не могут обеспечить. Они их отправляют как маршевые батальоны,

– отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Они восполняют только потери живой силы

Он продолжил, что для 20 БТГ, которые россияне пытаются разместить в Украине, нужно предоставить 220 танков, 660 ББМ, по 240 САУ и РСЗО, по 60 ЗРК. Столько техники у России нет. Поэтому мобилизованные – исключительно живое мясо, которым они компенсируют потери живой силы.

"Однако восстановление боеспособности – это не только комплектация живой силой, это еще и техника. Это они уже не могут обеспечить", – подчеркнул Коваленко.

Коваленко назвал цифры, сколько мобилизованных могут укомплектовать россияне: смотрите видео

300 тысяч мобилизованных – это 375 БТГ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" добавил, что 300 тысяч мобилизованных россиян – это 375 БТГ. Чтобы обеспечить их полностью, например, танками, России нужно 4125 танков. Это в 2 раза больше, чем в России было даже 24 февраля. Взять танки ни откуда она не может. Даже не поможет перевозка белорусских танков и расконсервирование своих старых складов.

Надо провести техническое обслуживание, отремонтировать и т.д. Обеспечение такого количества – не недели, месяцы, это много лет, чтобы такое количество восстановить. Поэтому они будут не обеспечены, не доформированы и не доукомплектованы,

– подчеркнул он.

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