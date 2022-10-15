Во избежание возможных дальнейших нападений в России решили усилить охрану военкоматов, передает 24 канал со ссылкой на росСМИ. Все делают для того, чтобы кампания частичной мобилизации продолжала успешно работать на умножение пушечного мяса.

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Территорию вокруг военкоматов будут патрулировать

Российский депутат Александр Хинштейн сообщил, что охрану военкоматов ужесточено. Этим занялась Росгвардия. Причина принятия соответствующего решения - "участившиеся случаи нападений". Таким образом , в ряде российских городов, в том числе и в Москве, рядом с военкоматами будет патрулировать Росгвардия. Охранять объекты будут группы задержания.

Заметим, что в эту ночь горел еще один военкомат в России. Сооружение вспыхнуло в Черкесске на юге страны-агрессорки. Как шутят в телеграмм-канале "Оперативный ВСУ" , его поджогом могли заняться "патриоты". Те, кто ужасно стремился мобилизоваться, но перед его носом захлопнули дверь, отправив россиянина домой.

В Черкесске вспыхнул военкомат: видео

Военного комиссара нашли мертвым

Как говорится, о волке речь. Так, накануне в России было обнаружено тело военного комиссара Романа Малика . Заметим, что обстоятельства его смерти загадочны.

Известно, что мужчина погиб в Партизанске в Приморском крае. Местная администрация уже выразила соболезнования. Также в ведомстве отметили, что комиссар "трагически ушел из жизни".

Интересно, что телеграмма-каналы поделились информацией от правоохранителей. Она говорит о том, что полицейские прорабатывают две версии: убийство или самоубийство.

На это наталкивают условия, при которых нашли тело Малика. Издание "Время перемен" сообщило, что военный комиссар лежал у забора одного из частных домов. Другое же издание сделало акцент на том, что погибший был не у забора, а на нем.

Издание "Байкал 24" предоставило другие детали. Они говорят о том, что на теле Малика обнаружили признаки самоубийства. Знакомые комиссара заверили, что он наклонен к сведению счетов с жизнью не имел.

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