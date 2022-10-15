Задля запобігання можливих подальших нападів у Росії вирішили посилити охорону військкоматів, передає 24 канал з посиланням на росЗМІ. Усе роблять для того, щоб кампанія часткової мобілізації продовжувала успішно працювати на примноження гарматного м'яса.

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Територію довкола військкоматів патрулюватимуть

Російський депутат Алєксандр Хінштейн повідомив, що охорону військкоматів посилили. Цим зайнялася Росгвардія. Причина ухвалення відповідного рішення – "випадки нападів, які почастішали". Таким чином у низці російських міст, зокрема й у самій Москві, поруч з військкоматами патрулюватиме Росгвардія. Охороняти об'єкти будуть групи затримання.

Зауважимо, що цієї ночі горів ще один військкомат у Росії. Споруда спалахнула у Черкеську, що на півдні країни-агресорки. Як жартують в телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ", його підпалом могли зайнятися "патріоти". Ті, хто страшенно прагнув мобілізуватися, але перед його носом зачинили двері, відправивши росіянина додому.

У Черкеську спалахнув військкомат: відео

Військового комісара знайшли мертвим

Як то кажуть, про вовка промовка. Так, напередодні у Росії виявили тіло військового комісара Романа Маліка. Зауважимо, що обставини його смерті загадкові.

Відомо, що чоловік загинув у Партизанську, що в Приморському краю. Місцева адміністрація вже висловила співчуття. Також у відомстві зазначили, що комісар "трагічно пішов з життя".

Цікаво, що телеграм-канали поділилися інформацією від правоохоронців. Вона свідчить про те, що поліцейські опрацьовують дві версії: убивство або самогубство.

На це наштовхують умови, за яких виявили тіло Маліка. Видання "Время перемен" повідомило, що військовий комісар лежав біля паркану одного з приватних будинків. Інше ж видання зробило акцент на тому, що загиблий був не біля паркана, а на ньому.

Видання "Байкал 24" надало інші деталі. Вони свідчать про те, що на тілі Маліка виявили ознаки самогубства. Знайомі комісара запевнили, що він нахилів до зведення рахунків з життям не мав.

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