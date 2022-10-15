Так, у британській розвідці зауважили, що частково мобілізовані російські бійці повинні самі дбати про власну безпеку. Мовиться про необхідність купувати бронежилети. І тут буквально замкнуте коло: купиш захист – помреш, але пізніше; не купиш – відправишся на той світ майже миттєво.

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Бронежилетів на всіх вистачило

Як зазначають у британській розвідці, упродовж минулих двох тижнів до України вже перекинули контингенти резервованих "мобіків". За даними відомства, усі ці бійці значно гірше забезпечені, якщо порівнювати з їхніми попередниками.

Укладачі звіту припускають, що багатьом резервістам доведеться самотужки купувати бронежилети. Мовиться про варіант 6В45, призначений для загальної видачі бойовим підрозділам. Його мали б отримувати у рамках програми індивідуального спорядження "Ратник".

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Але грошей нема, тож тримайтеся якось там самі. Як зазначають у відомстві, на російських інтернет-магазинах за нього просять 40 тисяч рублів (близько 640 доларів США). У квітні за такий же потрібно було заплатити 12 тисяч рублів (а це 190 доларів).

Зауважимо, що 2020 році влада Росії оголосила про постачання 300 тисяч комплектів бронежилетів "Ратник". Власне, цієї кількості захисту було достатньо для забезпечення тих військових, які вже перебувають на фронті.

У розвідці також нагадали дві основні проблеми, з якими стикнулося російське військо в Україні. Мовиться про корупцію. Тут не варто забувати, що до цього свою руку доклав міноборони Шойгу. А також погана логістика. З останнім росіянам щедро допомагають ЗСУ, знищуючи переправи та ланцюги постачання зброї та боєкомплекту.

Оскільки про захист окупанти тепер змушені потурбуватися самостійно, то не виключено, що втрати продовжать зростати ще швидше. Зауважимо, що лише за минулу добу наші військові ліквідували близько 400 російських бійців. Загалом же відправити на той світ вдалося 64 700 загарбників.

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