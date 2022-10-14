Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше повідомлялось про те, що в Челябінській області спробували спалити місцеву адміністрацію.

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Ознак соціальних заворушень не помітно

Ступак зазначив, що він хотів би сказати, що це може призвести до соціальних заворушень, але поки вони як таргани готові йти у пастку вмирати. Ті люди, які, можливо, мали хоча б внутрішній ресурс вийти проти влади, вирішили втекти за кордон. Зокрема, відомі блогери-мільйоники, бізнесмени, айтішніки. Залишився лише контингент, який не зміг виїхати, бо не має грошей, або повні "ватники", або "раби".

Поки що сказати не можу про масові заворушення. Можливо, вони виникнуть, але через подію, яка не матиме прямого стосунку до так званої СВО. Це приклад Ірану, коли через хіджаб, через убивство дівчини люди повстали, переважно жінки. Можливо, це буде через другорядну причину, умовно, на Алтаї поб'ють через коня, і люди повстануть і це піде як сніговий ком,

– зауважив колишній співробітник СБУ.

Путін це передбачає

Експерт Українського інституту майбутнього продовжив, що Путін це передбачає, а тому вже збільшив фінансування силовиків у півтора раза. Він розуміє, що треба на комусь триматись, а для цього треба платити Росгвардії, ФСБ, розвідникам, ФСО, які охороняють його, снайперам, які контролюють ФСО тощо.

"Є відео, як Путін виходить на якийсь масовий захід, а за ним спостерігають ФСБшники зі снайперськими гвинтівками. Він боїться, що, можливо, хтось перекупив цього ФСОшника, й він просто зараз йому в голову вистрілить. Вони розігрують різні комбінації, щоб за одним снайпером спостерігав інший, за тим третій. Щоб усі по колу, як у фільмах Тарантіно, націлились один на одного", – наголосив він.

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Проти Росії воює весь світ на різних фронтах

Колишній співробітник СБУ додав, якщо українські волонтери купують амуніцію військовим по всьому світу, то в росіян навіть при бажанні такої можливості немає. Зокрема, в них був приклад, як один "ватний" активіст поїхав в одну з країн Балтії купити безпілотники, які в нього потім на кордоні вилучили й передали Україні.

Тобто, проти них воює весь світ на різних фронтах. Ми на військовому фронті, всі нормальні країни нам допомагають, а росіян блокують,

– підкреслив Ступак.

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