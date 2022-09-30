У Тбілісі розглядають варіанти включення російських дезертирів до політичних рухів. Про це 24 каналу розповів грузинський політолог Гела Васадзе.

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Експерт зазначив, що у Грузії є різні точки зору щодо того, що потрібно було робити з росіянами, які тікали від мобілізації.

"Що стосується росіян, які тікають: а що з ними в такому випадку можна було зробити? Я думаю, що є єдиний варіант, який можливий – включити їх до якоїсь політичної активності", – вважає Васадзе.

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За його словами, у грузинському соціумі також є думка, що якби Грузія закрила кордони, це прискорило б протестний потенціал та "кінець Росії".

З цим можна сперечатися, але хто втік від мобілізації, для них не повинні бути альтернативи. Що, мовляв, вони втекли й тепер спокійно житимуть тут. Ні, хлопці, ваша країна є агресоркою і тому ви повинні робити все, щоб цю агресію припинити для майбутнього Грузії та інших країн,

– резюмував політолог.

На його думку, Грузія може працювати щодо цього передусім з Україною та партнерами із Заходу.

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