У Тбілісі розглядають варіанти включення російських дезертирів до політичних рухів. Про це 24 каналу розповів грузинський політолог Гела Васадзе.
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Експерт зазначив, що у Грузії є різні точки зору щодо того, що потрібно було робити з росіянами, які тікали від мобілізації.
"Що стосується росіян, які тікають: а що з ними в такому випадку можна було зробити? Я думаю, що є єдиний варіант, який можливий – включити їх до якоїсь політичної активності", – вважає Васадзе.
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За його словами, у грузинському соціумі також є думка, що якби Грузія закрила кордони, це прискорило б протестний потенціал та "кінець Росії".
З цим можна сперечатися, але хто втік від мобілізації, для них не повинні бути альтернативи. Що, мовляв, вони втекли й тепер спокійно житимуть тут. Ні, хлопці, ваша країна є агресоркою і тому ви повинні робити все, щоб цю агресію припинити для майбутнього Грузії та інших країн,
– резюмував політолог.
На його думку, Грузія може працювати щодо цього передусім з Україною та партнерами із Заходу.
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Мобілізація у Росії: що відомо
- 21 вересня глава Кремля Владімір Путін підписав указ про часткову мобілізацію в росії. За ним Кремль планує мобілізувати до 300 тисяч осіб.
- Усіх заінтригував 7 секретний пункт. Речник диктатора Дмітрій Пєсков дав зрозуміти, що він стосується кількості мобілізованих. Згодом стало відомо, що Москва хоче мобілізувати до мільйона осіб, однак за даними ЗМІ, Кремль планує призов понад 1,2 мільйона росіян.
- Після оголошення рішення про мобілізацію у низці російських міст пройшли нечисленні акції протесту: мітингарів затримали, решту – розігнали. Прокуратура діє на випередження і погрожує учасникам мітингів ув'язненням до 15 років.
- Найбільші мітинги у ці дні відбуваються на російській частині Кавказу, зокрема у Дагестані. Учасники протестів вимагають від силовиків відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації. Місцеві анонсували нові масштабні протести.
- Громадяни росії негативно відреагували на оголошення часткової мобілізації. Вони дуже активно почали шукати способи відстрочки від армії або можливість виїхати з країни.
- Зокрема, ухилянти вирішили втікати до Грузії. Тбілісі досі впускає росіян до країни, тому на кордоні утворилася неймовірна черга з автівок.