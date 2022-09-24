Росія вкотре не дотримується своїх обіцянок та тепер планує призвати не 300 тисяч, а понад мільйон "охочих" воювати. Хоча, навряд чергове її порушення слова когось здивує сьогодні.

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Указ про мобілізацію з "бекдором"

Так, згідно з даними росЗМІ, лише у Москві планують призвати до 16 тисяч осіб, а у Петербурзі – близько 3,2 тисячі.

Виправдання цьому влада росії продумала ще на етапі створення указу про мобілізацію. Так, у ньому є 7-й засекречений пункт, у якому йдеться про кількість людей, що підлягають мобілізації. Його разом з указом не опублікували.

Про цей нюанс раніше згадував й прессекретар президента дмитро пєсков. Він розповів, що у сьомому пункті зазначена кількість людей, які підлягають мобілізації, але не уточнив, про яку саме кількість йдеться. За його словами, кремль не може розкрити цей пункт указу, тому що він для "службового користування".

"То все фейки"

Ба більше, пєсков нахабно заявив, що знати 7-й пункт указу путіна, мовляв, не треба, адже міністр оборони шойгу вже й так озвучив кількість – 300 тисяч мобілізованих. Тож тепер він інформацію про збільшення кількості призовників називає фейком.

Єдине, що я можу сказати, що сергій кужугетович шойгу у своєму інтерв'ю сказав: "300 тисяч людей". Ось там йдеться про кількість до 300 тисяч людей,

– виправдовується пєсков.

Як зазначають росЗМІ, хоч влада росії й пішла на мобілізацію, яку довго відтягувала, вона намагається не підіймати зайвого шуму. Для цього нових "ваньок" набирають переважно у сільських районах, адже там немає ЗМІ та опозиції, а підтримка "спецоперації" більша.

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Раптово росіяни, які гучно кричали про підтримку "спецоперації" та навіть наряджали своїх дітей у "Z-тки", виявилися не готовими особисто, а не на дивані брати участь у війні. Ба більше, вони готові ламати собі руки та ноги, лиш би не їхати на фронт.

Також чомусь росіяни почали масово накопичуватися біля кордонів, зокрема, з ЄС. Якось доволі швидко вони забули про "загниваючий Захід", проти "якого росія воює в Україні". Так, на кордоні з Фінляндією черга розтягнулася на понад 30 кілометрів.

Росія не зраджує собі й у виборі тих, кого мобілізувати першими. Так, в Інституті вивчення війни помітили, що кремль, ймовірно, переважно мобілізує неетнічних росіян та іммігрантів. Частіше військову службу пропонують для тих середньоазійських іммігрантів, які отримали російське громадянство протягом останніх 10 років. Ба більше, погрожують конфіскувати їхнє російське громадянство, якщо вони не пройдуть мобілізацію. Це викликає народний гнів.

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